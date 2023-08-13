Компьютерный мастер рассказал, что нужно сделать, если MacBook сильно нагревается. Ремонтировать не придётся!

Александр


Фото: Unsplash

Пользователь Mater095, публикующий на «Пикабу» истории о своей работе компьютерным мастером, рассказал о недавнем случае. К нему принесли ноутбук Apple с жалобой на то, что он слишком сильно греется.

Мастер протестировал устройство и выяснил, что оно нагревается до 75-80 градусов даже под небольшой нагрузкой (при воспроизведении видео с YouTube). Он заменил термопасту на процессоре, но это не помогло.

Далее мастер заметил одну особенность: MacBook греется только когда стоит на зарядке, а при отключении от блока питания температура процессора не поднимается выше 50 градусов. Он вспомнил, что у старых ноутбуков Apple есть одна проблема: по непонятной причине они нагреваются при питании через USB-порт, расположенный на левой части корпуса. И действительно — перегрев пропал как только мастер воткнул питающий кабель в правый порт. Как он считает, замена термопасты была лишней, и ноутбук вообще можно было не нести в ремонт, достаточно было попробовать воткнуть кабель в другой разъём.

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Комментарии

Seagull
–422
Seagull
И правда есть такая историю 👌🏻
Сегодня в 11:37
#
Mers
+4558
Mers
С вас 5000.🤷🏻‍♂️ (как у нас было).😁
2 часа назад в 15:30
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