Компьютерный мастер рассказал, что нужно сделать, если MacBook сильно нагревается. Ремонтировать не придётся!

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Пользователь Mater095, публикующий на «Пикабу» истории о своей работе компьютерным мастером, рассказал о недавнем случае. К нему принесли ноутбук Apple с жалобой на то, что он слишком сильно греется.



Мастер протестировал устройство и выяснил, что оно нагревается до 75-80 градусов даже под небольшой нагрузкой (при воспроизведении видео с YouTube). Он заменил термопасту на процессоре, но это не помогло.



Далее мастер заметил одну особенность: MacBook греется только когда стоит на зарядке, а при отключении от блока питания температура процессора не поднимается выше 50 градусов. Он вспомнил, что у старых ноутбуков Apple есть одна проблема: по непонятной причине они нагреваются при питании через USB-порт, расположенный на левой части корпуса. И действительно — перегрев пропал как только мастер воткнул питающий кабель в правый порт. Как он считает, замена термопасты была лишней, и ноутбук вообще можно было не нести в ремонт, достаточно было попробовать воткнуть кабель в другой разъём.



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