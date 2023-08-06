Apple Watch Series 9 останутся в прежнем дизайне, но вы всё равно их купите

Фото: Apple



Компания Apple встроит в будущие смарт-часы новый процессор впервые за несколько лет. Об этом пишет 9to5Mac.



Согласно источнику, в 2023 году Apple может представить три модели Apple Watch — Series 9, Ultra 2 и SE 3. Несколько инсайдеров уверены, что устройства никак не изменятся внешне, однако обновление текущего года будет крайне важным для линейки Apple Watch. Всё дело в чипе.



В последний раз Apple существенно обновляла процессор Apple Watch с релизом Series 6 — тогда чип S6 был выполнен по 7-нм техпроцессу и по сути являлся аналогом Apple A13 из iPhone 11. Все последующие модели часов выпускались на слегка видоизмененном чипе S6, и даже Watch Ultra тоже работают на нем.



В этом году всё изменится. Инсайдеры неоднократно подтверждают, что новые Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch SE 3 получат чип S9, который будет базироваться на Apple A15 (из iPhone 13) и изготовится по 5-нм техпроцессу. Это принесет существенное повышение производительности, но самое главное — автономность тоже улучшится. Именно аккумулятор остается главным слабым местом «яблочных» часов, и любое позитивное изменение в этой области не может не радовать. По этой причине фанаты могут решить обновить свои Applу Watch, даже несмотря на старый дизайн.



Еще один любопытный нюанс: все три модели, похоже, будут равны в производительности, а вот время жизни от одного заряда будет больше у Ultra 2 благодаря более емкому аккумулятору.

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