Apple Watch Series 9 останутся в прежнем дизайне, но вы всё равно их купите

Олег

Apple Watch

Фото: Apple

Компания Apple встроит в будущие смарт-часы новый процессор впервые за несколько лет. Об этом пишет 9to5Mac.

Согласно источнику, в 2023 году Apple может представить три модели Apple Watch — Series 9, Ultra 2 и SE 3. Несколько инсайдеров уверены, что устройства никак не изменятся внешне, однако обновление текущего года будет крайне важным для линейки Apple Watch. Всё дело в чипе.

В последний раз Apple существенно обновляла процессор Apple Watch с релизом Series 6 — тогда чип S6 был выполнен по 7-нм техпроцессу и по сути являлся аналогом Apple A13 из iPhone 11. Все последующие модели часов выпускались на слегка видоизмененном чипе S6, и даже Watch Ultra тоже работают на нем.

В этом году всё изменится. Инсайдеры неоднократно подтверждают, что новые Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch SE 3 получат чип S9, который будет базироваться на Apple A15 (из iPhone 13) и изготовится по 5-нм техпроцессу. Это принесет существенное повышение производительности, но самое главное — автономность тоже улучшится. Именно аккумулятор остается главным слабым местом «яблочных» часов, и любое позитивное изменение в этой области не может не радовать. По этой причине фанаты могут решить обновить свои Applу Watch, даже несмотря на старый дизайн.

Еще один любопытный нюанс: все три модели, похоже, будут равны в производительности, а вот время жизни от одного заряда будет больше у Ultra 2 благодаря более емкому аккумулятору. 

А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
WCCF Tech
Cсылки по теме:
Apple придумала новый цвет для Apple Watch Series 9. Барби точно обзавидуется!
Новые Apple Watch Ultra получат долгожданную расцветку
Как смотреть YouTube на Apple Watch

Рекомендации

Рекомендации

Мошенники сменили стратегию: они больше не спрашивают номер карты, но всё равно получают ваши деньги
Российские карты Visa, MasterCard и «МИР» снова заработали за границей
Мошенники обнаглели и начали действовать по странной схеме
WhatsApp придумал крутую функцию, которая оставит Telegram и Viber далеко позади

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии