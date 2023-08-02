Как смотреть YouTube на Apple Watch

Есть способ смотреть ролики с YouTube прямо на ваших Apple Watch. Зачем это нужно? Так можно скоротать время, например, на скучном мероприятии или на душной лекции. Жаль, что в мои студенческие годы не существовало Apple Watch🙃
Для просмотра YouTube на Apple Watch выполняем несколько простых действий:
- Открываем App Store прямо на Apple Watch
- В поиск вбиваем названием WatchTube и устанавливаем его
- Запускаем установленное приложение и наслаждаемся просмотром
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides