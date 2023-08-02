Как смотреть YouTube на Apple Watch

Открываем App Store прямо на Apple Watch

В поиск вбиваем названием WatchTube и устанавливаем его

Запускаем установленное приложение и наслаждаемся просмотром

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Есть способ смотреть ролики с YouTube прямо на ваших Apple Watch. Зачем это нужно? Так можно скоротать время, например, на скучном мероприятии или на душной лекции. Жаль, что в мои студенческие годы не существовало Apple Watch🙃Для просмотра YouTube на Apple Watch выполняем несколько простых действий: