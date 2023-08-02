Как смотреть YouTube на Apple Watch

Георгий
YouTube на Apple Watch

Есть способ смотреть ролики с YouTube прямо на ваших Apple Watch. Зачем это нужно? Так можно скоротать время, например, на скучном мероприятии или на душной лекции. Жаль, что в мои студенческие годы не существовало Apple Watch🙃

Для просмотра YouTube на Apple Watch выполняем несколько простых действий:
  • Открываем App Store прямо на Apple Watch
  • В поиск вбиваем названием WatchTube и устанавливаем его
  • Запускаем установленное приложение и наслаждаемся просмотром

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Как включить «режим чтения» в Safari в один клик
Появился бесплатный сервис, улучшающий качество любых видео
Секретная функция «Заметок» в macOS поможет защитить ваши записи от посторонних

Рекомендации

Рекомендации

В Москве глушат GPS. Как пользоваться картами и навигаторами?
Найдено лучшее применение ненужному смартфону — можно сделать его частью компьютера
Google закроет сервис, где хранятся старые фотографии. Как спасти свои снимки?
«Тинькофф» и «Альфа Банк» запустили полноценные аналоги Google Pay. Как пользоваться?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4539
Mers
Раньше работало, а теперь пишет ошибку. Переустановил, все равно ошибка:(
2 часа назад в 13:05
#
Георгий Лямин
+1638
Георгий Лямин Mers
Там в настройках выбирается сервис, я Great Britain поставил — видосы стали шустрее загружаться. Попробуйте может и с ошибкой поможет
2 часа назад в 13:18
#
tellurian
+4874
tellurian
Классно. Батарея правда быстрее высаживается.
2 часа назад в 13:27
#
ierom
+34
ierom
что там можно разглядеть?)))
2 часа назад в 13:28
#