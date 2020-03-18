Проект «ЛитРес: Библиотека», с помощью которого государственные публичные библиотеки могут выдавать своим посетителям электронные и аудиокниги, предоставил бесплатный доступ к 50 тысячам произведений из каталога «ЛитРес». Эта акция проводится в связи с временным запретом на посещение библиотек читателями, введенным из-за распространения коронавируса.
«ЛитРес: Библиотека» позволяет удаленно выдавать книги читателям сроком на 14 дней. Для этого пользователю достаточно выбрать библиотеку, которая подключена к проекту на карте, и зарегистрироваться в ней, чтобы получить «читательский билет». Если библиотека организовывает для своих читателей удаленный доступ, пользователь сможет перейти по баннеру, размещенному на сайте библиотеки, и получить доступ к электронным и аудиокнигам удаленно, без личного присутствия в библиотеке. После этого он выберет понравившиеся книги и сможет читать или слушать их на любом электронном устройстве — компьютере, планшете или телефоне в приложениях «Читай!» и «Слушай!» на платформах iOS и Android. Загруженные в память гаджетов произведения доступны и в режиме офлайн. Книга, выданная на руки, возвращается в библиотеку автоматически после истечения установленного срока. В случае, если пользователь не успел прочитать или послушать произведение, он может взять его повторно неограниченное количество раз.
Библиотеки с расширенным каталогом (более 500 тысяч электронных и аудиокниг), уже подключенные к проекту, отмечены на карте. Остальным библиотекам для получения бесплатного доступа нужно отправить в «ЛитРес» запрос на предоставление логина и пароля, баннера для онлайн-регистрации читателей на своем сайте, а также дистанционного обслуживания. Библиотеке будет доступна вся статистика онлайн-регистраций, а читателям — 50 тысяч произведений в электронном и аудиоформате.
Школы также могут подключиться к электронной библиотеке со специальным каталогом классических произведений, направив заявку в «ЛитРес». При подключении учебное заведение получает логин и пароль от личного кабинета библиотекаря, баннер для онлайн-регистрации читателей и короткую ссылку для удаленного доступа, которую можно разместить на сайте школы или распространить в родительских сообществах или электронных журналах.
«ЛитРес: Библиотека» была запущена в 2012 году. Благодаря этому проекту любой читатель библиотек может получить читательский билет с логином и паролем от «ЛитРес». Ему предоставляется доступ ко всем книгам, которые библиотека выбрала в «ЛитРес» для своего каталога. В 2016 году на базе проекта «ЛитРес: Библиотека» был создан проект «ЛитРес: Школа», который предоставил для школ двухуровневую систему по выдаче электронных книг. Библиотекарь может регистрировать читателей в проекте, формировать группы читателей, создавать и выдавать подборки книг отдельным лицам или группе лиц и выгружать статистику.
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