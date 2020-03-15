Компания Apple оповестила разработчиков о новых требованиях к приложениям. Они затрагивают проекты, в которых приводится информация о коронавирусе COVID-19.
Apple требует, чтобы информация для приложений бралась только из достоверных источников. Слухи, домыслы, конспирологические теории и откровенные манипуляции на распространении коронавируса недопустимы, приложения с такой информацией будут незамедлительно удаляться из App Store. Apple также планирует удалять любые развлекательные приложения и игры, эксплуатирующие тему коронавируса.
Apple на своём примере показывает, как соответствовать новым требованиям. В приложении Apple News публикуются новости и статьи о коронавирусе COVID-19 только от проверенных источников.
Apple испытывает на себе негативное влияние распространения коронаввируса из Китая. Компании пришлось предупредить инвесторов о снижении выручки, временно закрыть свои магазины (сначала в Китае, а затем и в других странах, перенести презентацию новой недорогой модели iPhone и отказаться от приглашения сторонних разработчиков на конференцию WWDC.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия