Энтузиасты-разработчики выпустили портированную версию приложения Google Camera Go 2.5. Это урезанная «Google Камера», которой можно пользоваться даже на очень слабых смартфонах.



«Google Камера» выпускается в нескольких вариантах, в том числе для Android Go, который устанавливается на дешёвые смартфоны со слабыми характеристиками. Модифицированная версия приложения значительно расширяет возможности фото- и видеосъёмки на таких устройствах.



Мод «Google Камеры» для слабых устройств носит название Greatness и доступен в телеграм-канале разработчиков. Он добавляет камере поддержку нескольких дополнительных функций, в том числе ночной режим для качественной съёмки в условиях слабой освещённости и портретный режим для выделения лица и размытия заднего фона. В приложении также наглядно показано, на сколько фотографий хватит места, оставшегося в накопителе смартфона.







Приложение Google Camera Go предустановлено на некоторые модели смартфонов с Android Go. Но на части устройств его нет или оно не обновляется. Мод Greatness решает эту проблему, но его также можно поставить на смартфоны с обычной версией Android (начиная с 8.0 и выше) и процессором Qualcomm.



Это не единственный мод «Google Камеры». Существуют модификации обычной версии этого приложения, которое разрабатывалось инженерами Google для собственных смартфонов компании, выходящих под брендом Pixel. Это приложение тоже задействует эксклюзивные функции обработки снимков, и открывает, к примеру, возможности для качественной съёмки ночного неба на обычных смартфон, даже если его камера обладает посредственными характеристиками.