Соцсеть «ВКонтакте» выпустила приложение «Звонки ВКонтакте». Оно доступно компьютерам и ноутбукам под управлением Windows, macOS и Linux.
Групповые видеозвонки уже доступны в мобильных приложениях VK, а в браузерной версии соцсети их нет, но можно воспользоваться отдельным десктопным приложением «Звонки ВКонтакте», созданным для этой цели. Поддерживается до 2048 участников беседы, время разговора не ограничено.
К видеозвонку можно пригласить пользователей «ВКонтакте» из числа друзей или любых других людей по ссылке. Инициатор разговора может администрировать звонок, в том числе давать собеседникам слово или отключать у них микрофон. Если участник хочет высказаться, ему нужно «поднять руку», тогда администратор разговора может включить ему микрофон, чтобы его слышали другие собеседники.
В процессе разговора можно вывести вместо своего изображения трансляцию своего экрана (поддерживается разрешение до 4K). Для обеспечения приватности звонка реализована функция «Зал ожидания»: человек присоединится к разговору только после того, как организатор одобрит его заявку.
«Звонки ВКонтакте» можно использовать как с аккаунтом «ВКонтакте», так и без него, но во втором случае получится лишь присоединяться к беседе по ссылке, а не инициировать звонок. Платных функций в этом сервисе нет, все они предоставляются бесплатно. В скором времени «ВКонтакте» уберёт лимит участников групповых видеобесед и добавит в «Звонки ВКонтакте» дополнительные возможности.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru