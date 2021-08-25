Звонки ВКонтакте

Соцсеть «ВКонтакте» выпустила приложение «Звонки ВКонтакте». Оно доступно компьютерам и ноутбукам под управлением Windows, macOS и Linux.

Групповые видеозвонки уже доступны в мобильных приложениях VK, а в браузерной версии соцсети их нет, но можно воспользоваться отдельным десктопным приложением «Звонки ВКонтакте», созданным для этой цели. Поддерживается до 2048 участников беседы, время разговора не ограничено.

К видеозвонку можно пригласить пользователей «ВКонтакте» из числа друзей или любых других людей по ссылке. Инициатор разговора может администрировать звонок, в том числе давать собеседникам слово или отключать у них микрофон. Если участник хочет высказаться, ему нужно «поднять руку», тогда администратор разговора  может включить ему микрофон, чтобы его слышали другие собеседники. 

Звонки ВКонтакте

В процессе разговора можно вывести вместо своего изображения трансляцию своего экрана (поддерживается разрешение до 4K). Для обеспечения приватности звонка реализована функция «Зал ожидания»: человек присоединится к разговору только после того, как организатор одобрит его заявку. 
В настройках приложения доступны различные опции, например, размытие или замена фона (в том числе на любую картинку из хранилища компьютера), а также фильтр со сглаживанием очертаний лица для придания ему большей красоты и выразительности. Эти фильтры работают на основе нейросетей и технологий компьютерного зрения. При передаче звука задействована технология подавления посторонних фоновых шумов. Разговор можно записать, тогда он сохранится, а доступ к записи будет предоставлен в приложении всем участникам беседы или по ссылке.

«Звонки ВКонтакте» можно использовать как с аккаунтом «ВКонтакте», так и без него, но во втором случае получится лишь присоединяться к беседе по ссылке, а не инициировать звонок. Платных функций в этом сервисе нет, все они предоставляются бесплатно. В скором времени «ВКонтакте» уберёт лимит участников групповых видеобесед и добавит в «Звонки ВКонтакте» дополнительные возможности.


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