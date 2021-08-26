iCloud Private Relay — это новая функция безопасности, которая была анонсирована 7 июня 2021 года на WWDC. Она призвана защитить пользователей Apple-девайсов от перекрестного отслеживания сайтами. Весь трафик владельца iPhone пропускается через специально выделенные автоматизированные сервера Apple, где очищается от личных данных — в результате сайты не могут увидеть историю активности пользователя, его геопозицию и другие данные. Иногда iCloud Private Relay называют «VPN от Apple», но это неверно — цели у этой фишки совершенно иные.