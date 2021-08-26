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iCloud Private Relay, совершенно новая функция от Apple, может не выйти в релизе iOS 15. Об этом сообщает зарубежный сайт iMore со ссылкой на официальное заявление Apple.

После выхода iOS 15 Developer beta 7 на сайте Apple для разработчиков появился чек-лист с исправлениями, имеющимися проблемами и уточнениями на будущее. Согласно одной из заметок, компания не выпустит iCloud Private Relay полноценно в будущем релизе iOS 15. Вот что говорит Apple:
«iCloud Private Relay будет выпущен как общедоступная бета-версия для сбора дополнительных отзывов и улучшения совместимости веб-сайтов. (82150385)
Согласно этому заявлению, долгожданная функция будет присутствовать в iOS 15 лишь в бета-статусе. Помимо прочего, это означает, что её стабильность никто не гарантирует, а в случае негативных результатов тестирования её могут и вовсе убрать из системы на неопределенное время. Разработчики уточняют, что после релиза «пятнашки» фишка будет отключена по умолчанию, однако обладатели подписки iCloud+ смогут её включить и попробовать. На данный момент известно, что функция пока вызывает проблемы при работе с некоторыми сайтами: не все ресурсы корректно авторизуют пользователя и правильно отображают региональный контент при её использовании. 
iCloud Private Relay — это новая функция безопасности, которая была анонсирована 7 июня 2021 года на WWDC. Она призвана защитить пользователей Apple-девайсов от перекрестного отслеживания сайтами. Весь трафик владельца iPhone пропускается через специально выделенные автоматизированные сервера Apple, где очищается от личных данных — в результате сайты не могут увидеть историю активности пользователя, его геопозицию и другие данные. Иногда iCloud Private Relay называют «VPN от Apple», но это неверно — цели у этой фишки совершенно иные. 
Можно вспомнить, что похожая ситуация была несколько лет назад во время внедрения возможности просмотра остаточной емкости аккумулятора в iPhone. Функция «Состояние аккумулятора» почти целый год находилаcь в iOS с уточнением «бета-версия», и только потом эта фраза исчезла из её названия. Очевидно, что в текущем году Apple не хватает то ли времени, то ли ресурсов, чтобы успеть качественно проработать всю заявленную функциональность будущих ОС. 

Ранее компания уже отменила релиз новой фишки FaceTime в iOS/iPadOS 15 и macOS Monterey — речь идет о SharePlay, которая позволяла бы просматривать потоковый контент совместно через нативную видеосвязь. Кроме того, некоторые изменения постигли обновленный браузер Safari: на iOS 15 он получил переключатель, который возвращает наверх адресную строку, а в macOS Monterey вкладки и адресную строку разделили в угоду пользователям. Известно и еще об одном послаблении — функция Live Text будет доступна на всех Mac, которые обновятся на macOS 12; ранее эту фишку предназначали эксклюзивно для Mac с чипом Silicon M1. 



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Источник:

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