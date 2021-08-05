





Держатели Единой карты петербуржца (ЕКП) получили возможность добавить эту карту в сервис Apple Pay. Сделать это очень просто: нужно запустить на iPhone приложение Wallet, нажать значок + и указать реквизиты карты.В настоящее время добавить в Apple Pay можно ЕКП, выпущенную ВТБ или «Сбером». Номер карты не хранится на устройстве или серверах Apple, вместо этого ей присваивается уникальный номер, который создаётся и шифруется платёжной системой «Мир» и хранится в специальном защищённом чипе iPhone.В Apple Pay можно добавить несколько карт. Одна из них может использоваться по умолчанию, а если требуется оплатить с другой карты, нужно выбрать её в приложении Wallet непосредственно до оплаты.ЕКП позволяет пользоваться метрополитеном со скидкой — поездка обходится в 33 рубля. Кроме того, с этим проектом сотрудничают 350 партнёров, которые предоставляют держателям карты скидки от 3 до 50%.