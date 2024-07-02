Где искать скриншоты в iOS 18 на iPhone и iPad

Фархад
iOS Guide

После установки бета-версии iOS 18 пользователи iPhone и iPad заметили масштабный редизайн приложения «Фото», и наверняка обратили внимание, что папка со скриншотами спрятана очень глубоко. В этом гайде рассказываем, как найти снимки экрана в iOS 18 и обеспечить к ним быстрый доступ.

На самом деле Apple значительно прокачала приложение «Фото», поэтому вариантов поиска скриншотов стало гораздо больше, чем в iOS 17. Первый вариант отлично подойдёт для быстрого поиска нужно снимка экрана, сделанного в последние несколько дней.

Для начала перейдите в приложение «Фото» на iPhone с iOS 18 или iPad с iPadOS 18 и выполните следующие шаги:

  • Потяните вниз верхний раздел библиотеки, чтобы он перешёл в полноэкранный режим;
iOS Guide
  • Нажмите кнопку фильтра с двумя стрелками и выберите «Фильтр» > «Снимки экрана»;
iOS Guide
  • Готово!
iOS Guide


Приложение «Фото» скроет все ваши изображения и видео, оставляя только снимки экрана.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Второй вариант позволяет просмотреть всю папку со скриншотами. Для этого нужно сделать следующее:

  • Откройте приложение «Фото» на своем iPhone или iPad;
  • Прокрутите в самый вниз, и вы увидите раздел «Типы мультимедиа»;
  • Нажмите на него и выберите папку «Снимки экрана»;
  • Готово!

Ещё в iOS 18 можно организовать быстрый доступ к папке со скринами. Для этого потребуется сделать следующее:

  • Зайдите в приложение «Фото» и свайпните влево в верхней части интерфейса;
iOS Guide
  • Теперь нажмите на кнопку «Настроить»;
iOS Guide
  • Нажмите большую кнопку «плюс» (+), прокрутите вниз до «Типы мультимедиа» и выберите «Снимки экрана»;
iOS Guide
  • Теперь вы можете свайпать влево или вправо в приложении «Фото» для просмотра раздела со скриншотами.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Какие функции macOS Sequoia не получат некоторые модели Mac. Два минуса и куча жирных плюсов
Apple прощается с тремя культовыми устройствами. Без них сложно представить себе современный мир
Apple ещё не запустила свой ИИ, но уже придумала подписку на все функции Apple Intelligence

Рекомендации

Рекомендации

Как моментально распознать мошенника на Ozon? Простейший лайфхак сохранит вам десятки тысяч рублей
Найден способ легко и быстро возвращать деньги за покупки с Ozon Global. Очень ценная информация!
Найден новый способ получить скидку на любые товары с Ozon
«Тинькофф» изменил условия подписки Tinkoff Pro. Что она даёт и как сэкономить почти 50% на подключении?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии