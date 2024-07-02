Где искать скриншоты в iOS 18 на iPhone и iPad

Потяните вниз верхний раздел библиотеки, чтобы он перешёл в полноэкранный режим;

Нажмите кнопку фильтра с двумя стрелками и выберите «Фильтр» > «Снимки экрана»;

Готово!

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Откройте приложение «Фото» на своем iPhone или iPad;

Прокрутите в самый вниз, и вы увидите раздел «Типы мультимедиа»;

Нажмите на него и выберите папку «Снимки экрана»;

Готово!

Зайдите в приложение «Фото» и свайпните влево в верхней части интерфейса;

Теперь нажмите на кнопку «Настроить»;

Нажмите большую кнопку «плюс» (+), прокрутите вниз до «Типы мультимедиа» и выберите «Снимки экрана»;

Теперь вы можете свайпать влево или вправо в приложении «Фото» для просмотра раздела со скриншотами.

После установки бета-версии iOS 18 пользователи iPhone и iPad заметили масштабный редизайн приложения «Фото», и наверняка обратили внимание, что папка со скриншотами спрятана очень глубоко. В этом гайде рассказываем, как найти снимки экрана в iOS 18 и обеспечить к ним быстрый доступ.На самом деле Apple значительно прокачала приложение «Фото», поэтому вариантов поиска скриншотов стало гораздо больше, чем в iOS 17. Первый вариант отлично подойдёт для быстрого поиска нужно снимка экрана, сделанного в последние несколько дней.Для начала перейдите в приложение «Фото» на iPhone с iOS 18 или iPad с iPadOS 18 и выполните следующие шаги:Приложение «Фото» скроет все ваши изображения и видео, оставляя только снимки экрана.Второй вариант позволяет просмотреть всю папку со скриншотами. Для этого нужно сделать следующее:Ещё в iOS 18 можно организовать быстрый доступ к папке со скринами. Для этого потребуется сделать следующее: