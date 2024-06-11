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Где в iOS 18 находятся скрытые приложения и как их разблокировать

Артем
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В новой версии прошивки появилась возможность защитить приложение сканером Face ID, а для большей секретности и вовсе скрыть его. Делается это в пару тапов. Однако процесс использования и восстановления программы оказался не совсем очевидным.

Как скрыть приложение

Тут все просто. Задерживаем палец на иконке → Require Face ID → Hide and Require Face ID → Hide App. Выбранное приложение исчезнет, а поиск не даст никаких результатов.

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Поворот не туда

Возникает вопрос, а где его искать? Тут начинается путаница. Вместо привычного списка всех приложений, в «Настройках» появился соответствующий пункт, где в самом низу есть графа «Скрытые приложения». Если его выбрать Face ID запросит сканирование, после чего мы увидим скрытые нами иконки. Однако кроме настроек доступа, взаимодействовать с приложениями никак нельзя. 

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Длительные нажатия и свайпы вправо/влево не помогут, потому что нам попросту не сюда. 

Правильный путь

Все скрытые приложения можно найти в самой последней папке «Библиотеки приложений» (последний экран). Ее содержимое открывается только после сканирования по Face ID. Когда иконки видны, ими можно воспользоваться или исключить из списка скрытых, удерживая палец и выбрав Dont Require Face ID.

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Теперь остается найти приложение любым удобным способом и перетащить обратно на главный экран.
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Комментарии

tellurian
+1424
tellurian
Надеюсь сделают более удобнее
2 часа назад в 20:08
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Mers
+5177
Mers
У всех пуш уведомления не отображаются, когда приходят? Появляются только когда тянешь снизу вверх. В настройках выставлено отображение везде.
2 часа назад в 20:09
#
+656
pincher Mers
Уведомления – показ миниатюр – всегда
2 часа назад в 20:19
#
Mers
+5177
Mers pincher
Я же написал, что всё включено.
час назад в 21:05
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