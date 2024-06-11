Где в iOS 18 находятся скрытые приложения и как их разблокировать

Как скрыть приложение

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Поворот не туда

Правильный путь

В новой версии прошивки появилась возможность защитить приложение сканером Face ID, а для большей секретности и вовсе скрыть его. Делается это в пару тапов. Однако процесс использования и восстановления программы оказался не совсем очевидным.Тут все просто.. Выбранное приложение исчезнет, а поиск не даст никаких результатов.Возникает вопрос, а где его искать? Тут начинается путаница. Вместо привычного списка всех приложений, в «Настройках» появился соответствующий пункт, где в самом низу есть графа «Скрытые приложения». Если его выбрать Face ID запросит сканирование, после чего мы увидим скрытые нами иконки. Однако кроме настроек доступа, взаимодействовать с приложениями никак нельзя.Длительные нажатия и свайпы вправо/влево не помогут, потому что нам попросту не сюда.Все скрытые приложения можно найти в самой последней папке «Библиотеки приложений» (последний экран). Ее содержимое открывается только после сканирования по Face ID. Когда иконки видны, ими можно воспользоваться или исключить из списка скрытых, удерживая палец и выбрав Dont Require Face ID.Теперь остается найти приложение любым удобным способом и перетащить обратно на главный экран.