ПМЭФ 2024

Обзор iOS 18: нововведения, фишки, баги

Артем
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После завершения презентации WWDC 24 на которой были представлены новые возможности iOS 18, сразу вышли свежие бета-версии для разработчиков. Рассказываю о первых впечатлениях и возникших проблемах.

Дизайн и кастомизация

По традиции Apple добавила несколько новых обоев для главного экрана и экрана блокировки. Их цветовая гамма меняется в зависимости от выбранной темы: светлой или темной. Забрать их можно тут.
Центр управления полностью переработали. В верхнем правом углу появилась клавиша выключения, а кнопки стали круглыми. 

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Набор иконок в шторке теперь можно настраивать по своему усмотрению, нажав «+» в левом верхнем углу. Также можно выбрать удобное расположение по сетке и размер плитки, потянув за ее уголок. 

Внимание: в данный момент эта функция работает глючно. Очень часто плитки в 2-4 места будто приклеиваются к позиции и становятся невидимыми. В результате баг не дает поставить на, казалось бы, свободное место другую иконку. Заданная плитка дублируется и не сразу исчезает при сворачивании шторки. Проблема исправляется (но не решается) перезагрузкой. Поэтому корректно настроить главную панель Центра управления получится только за несколько ребутов.



Список не ограничивается одним экраном — теперь их несколько. Переключаются они свайпом снизу вверх. По умолчанию после главной панели идет экран плеера, функции связи и соединения, далее экраны с дополнительными приложениями, количество которых неограниченно. Есть возможность привязывать скрипты из приложения «Команды» для быстрого доступа.

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Внимание: лично у меня, после обновления весь скромный набор из 4-5 самых нужных команд работать перестал.

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Также теперь можно выбрать элементы быстрого доступа на экране блокировки.

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Сетка для приложений на главном экране стала свободной. Иконки размещаются в любой части экрана, вместо того, чтобы приклеиваться последовательно друг к другу, как это было раньше.

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Наравне с выбором светлой и темной темы в основных настройках, добавили легкую кастомизацию самих иконок. Их внутренний фон можно сменить или задать свой, используя цветовую шкалу либо инструмент «пипетка».

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Внимание: по умолчанию фон иконок и виджетов стал светлым, вне зависимости от выбранной темы в основных настройках. Это как раз меняется при помощи новой опции, однако применяется, судя по всему, только к родным приложениям. В итоге дизайн иконок получается смешанным, что выглядит совсем не гармонично. Также встречается баг «пипетки» — кольцо для определения цвета может просто не появиться, и смартфон придется перезагрузить.

Приложение «Фото»

Как уверяет Apple, самый масштабный редизайн получил раздел со снимками. Чтобы не создавать отдельные альбомы, добавили множество коллекций и фильтров. При этом отображение осталось в формате привычной сетки. Порядок коллекций можно настраивать по своему усмотрению, а лишние файлы, например, скриншоты скрыть.

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Приложение «Сообщения»

В приложении iMessage теперь можно акцентировать внимание на выбранных фразах. Достаточно выделить слово и выбрать «Эффект текста». Сверху будут привычные опции форматирования: жирный, курсив, подчеркивание, зачеркивание. Ниже — восемь вариантов «живого текста».

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Также из наиболее удобных возможностей добавили «отложку». Можно написать текст и отправить сообщение в назначенное время, нажав на «+» слева от поля для текста и в графе «Еще» выбрать соответствующую опцию.

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Приватность

Теперь любое приложение можно защитить с помощью Face ID. Для этого удерживаем палец на иконке и выбираем соответствующий пункт. При входе система будет запрашивать сканирование лица, а уведомления от приложения будут скрыты.

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Запуск «Игрового Режима»

Эту функцию смогут оценить геймеры. Она обещает улучшенную производительность в ресурсоемких играх. Фоновые процессы сводятся к минимуму, отдавая приоритет частоте кадров. Также сокращается задержка передачи сигнала по Bluetooth для совместимых наушников и геймпадов. Режим запускается самостоятельно, если посчитает игру слишком «тяжелой».

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Помимо вышеперечисленных функций, гордостью компании стала Apple Intelligence — интеграция с искусственным интеллектом. Однако изначально инструменты будут доступны на английском языке и только для флагманских моделей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max ближе к июлю. Подробнее об этом можно почитать в нашем отдельном материале

Кроме того, часть анонсированных нововведений (например, в приложении «Почта»), будут доступны не для всех регионов или появятся позже.

Итог

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На данный момент iOS 18 сложно назвать прорывом, во всяком случае для рядового пользователя. Прошивка изобилует ошибками, что после нескольких попыток настройки, буквально вынуждает откатиться обратно на стабильную версию. С одной стороны в этом нет ничего удивительного — на то она и бета. С другой стороны, на моей памяти это самый кривой апдейт из всех. Он буквально требует плашки «неюзабельно». Вердикт: ставьте на свой страх и риск.
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Комментарии

+99
rosario
В этом приложении когда-нибудь будет работать воспроизведение видео?
11 июня 2024 в 18:22
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Сергей Веселов
+122
Сергей Веселов rosario
Я не однократно писал об этом, смысла 0. Проще на тг их подписаться и через тг видосы смотреть.
11 июня 2024 в 19:50
#
+1164
Grealex rosario
Вряд ли.
11 июня 2024 в 22:26
#
+15
tree
Зачем тогда в приложении выкладывать если оно сразу вылетает
11 июня 2024 в 22:43
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