Apple шикарно улучшила «Калькулятор» в iOS 18

Компания Apple не ограничилась выпуском приложения «Калькулятор» в iPadOS 18, но еще и добавила в него новые опции. Все нововведения появятся и на iOS 18 в том числе.
Согласно MacRumors, теперь «Калькулятор» на iPhone и iPad стал по-настоящему многофункциональным. Прежде всего, с помощью новой кнопки в углу экрана можно быстро переключиться между базовым, научным и математическим режимом. Еще появилась история расчетов, которой очень не хватало до сих пор.
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Помимо этого, «Калькулятор» научился конвертировать множество единиц измерения веса, длины, валюты и так далее. Вот их полный список:
Угол
Область
Валюта
Данные
Энергия
Сила
Топливо
Длина
Власть
Давление
Скорость
Температура
Время
Объем
Масса.
А еще на iPadOS 18 приложение понимает рукописный ввод математических выражений и даже умеет подставлять результат, стилизованный под почерк пользователя.