Apple шикарно улучшила «Калькулятор» в iOS 18



Компания Apple не ограничилась выпуском приложения «Калькулятор» в iPadOS 18, но еще и добавила в него новые опции. Все нововведения появятся и на iOS 18 в том числе.



Согласно MacRumors, теперь «Калькулятор» на iPhone и iPad стал по-настоящему многофункциональным. Прежде всего, с помощью новой кнопки в углу экрана можно быстро переключиться между базовым, научным и математическим режимом. Еще появилась история расчетов, которой очень не хватало до сих пор.







Помимо этого, «Калькулятор» научился конвертировать множество единиц измерения веса, длины, валюты и так далее. Вот их полный список:



Угол

Область

Валюта

Данные

Энергия

Сила

Топливо

Длина

Власть

Давление

Скорость

Температура

Время

Объем

Масса.



А еще на iPadOS 18 приложение понимает рукописный ввод математических выражений и даже умеет подставлять результат, стилизованный под почерк пользователя.