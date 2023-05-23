Google упростила настройку внешнего вида Chrome. Как ею воспользоваться?

Артем
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Опция была доступна и раньше, но для этого приходилось перебирать настройки браузера. Теперь Google вывела редактор тем на самое видное место.

Поменять цветовую схему стартовой страницы, выбрать готовую тему или создать свою стало гораздо проще. Google перенесла настройку на главный экран браузера. В правом нижнем есть заметить иконка карандаша. Кликнув на неё, появится боковая панель для оформления внешнего вида поисковика.

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Редактор тем состоит из нескольких разделов. Среди готовых шаблонов есть пейзажи, текстуры, архитектура, работы художников разных стран и многое другое.

Для любителей минимализма существует раздел «Цвета Chrome» или возможность подобрать любимый оттенок.
Для создания собственной темы есть возможность загрузки изображений с жесткого диска ПК или ноутбука.

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