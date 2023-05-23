Два мощнейших приложения появились на iPad. Их ждали много лет

Речь идет о программах Final Cut Pro и Logic Pro. Оба приложения уже доступны в App Store для некоторых моделей iPad. Об этом рассказал профильный сайт Macrumors.
Как сообщает источник Final Cut Pro совместим с моделями iPad, работающих на базе процессора M1 или выше. Logic Pro доступен для моделей iPad с чипом A12 Bionic или выше. Минимальные требования к прошивке — iPadOS 16.4. Apple заявляет, что интерфейс приложений специально оптимизировали под планшеты обеспечивая «идеальную мобильную студию для создателей видео и музыки».
Final Cut Pro — профессиональный видеоредактор. С ее помощью создавались такие фильмы как: «300 Спартанцев», «Люди Икс: начало», «Секретные Материалы» и другие.
Logic Pro — приложение для создания, микширования, сведения музыки на профессиональном уровне.
Цена подписки в США составляет $4,99 в месяц или $49 в год, первый месяц — бесплатно. Российские цены: 349 рублей в месяц или 3999 рублей в год.
Напомним, что Apple приостановила возможность покупки и оплаты приложений для российского региона. Сделать это можно по нашей подробной инструкции.
Скачать Final Cut Pro
Скачать Logic Pro
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