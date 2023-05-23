Два мощнейших приложения появились на iPad. Их ждали много лет

Артем
Apple-iPad-Final-Cut-Pro-Logic-P.jpg

Речь идет о программах Final Cut Pro и Logic Pro. Оба приложения уже доступны в App Store для некоторых моделей iPad. Об этом рассказал профильный сайт Macrumors. 

Как сообщает источник Final Cut Pro совместим с моделями iPad, работающих на базе процессора M1 или выше. Logic Pro доступен для моделей iPad с чипом A12 Bionic или выше. Минимальные требования к прошивке — iPadOS 16.4. Apple заявляет, что интерфейс приложений специально оптимизировали под планшеты обеспечивая «идеальную мобильную студию для создателей видео и музыки».

Final Cut Pro — профессиональный видеоредактор. С ее помощью создавались такие фильмы как: «300 Спартанцев», «Люди Икс: начало», «Секретные Материалы» и другие.

Logic Pro — приложение для создания, микширования, сведения музыки на профессиональном уровне.

Цена подписки в США составляет $4,99 в месяц или $49 в год, первый месяц — бесплатно. Российские цены: 349 рублей в месяц или 3999 рублей в год.

Напомним, что Apple приостановила возможность покупки и оплаты приложений для российского региона. Сделать это можно по нашей подробной инструкции.

Скачать Final Cut Pro

Скачать Logic Pro
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
8
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
В Photoshop встроили нейросеть. Это даже круче, чем кнопка «сделай хорошо»!
Нововведение Android окончательно оставит iPad без покупателей
В iOS 16.5 нашли еще одно важное изменение. Оно для iPhone 12 и новее

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mr.Igor
+100
Mr.Igor
Любителям монтажа лучший вариант…
2 часа назад в 20:27
#