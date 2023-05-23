Нововведение Android окончательно оставит iPad без покупателей

Компания Google продолжает активно развивать Android для планшетов и складных смартфонов. Сегодня в Phone Arena узнали о еще одной полезной функции в будущей ОС.
Ранее мы писали, что Android 14 получит функцию drag-n-drop, которая уже несколько лет присутствует в iPad — фишка позволяет перетаскивать текст или любой контент между окнами и приложениями. Теперь же стало известно о еще одном полезном нововведении, предназначенном для планшетов.
Согласно источнику, Android 14 будет гораздо лучше адаптирован к работе с внешней клавиатурой. В частности, инженеры Google уже работают над внедрением десятков «горячих клавиш» — сочетаний кнопок, которые активируют те или иные функции.
Фото: Мишал Раахман
В iPadOS уже довольно давно есть возможность использовать hotkey на физической клавиатуре с помощью кнопки Command — теперь такая возможность придет и на Android-планшеты. А если учесть, что последние зачастую продаются гораздо дешевле и доступны в большем ассортименте, то можно с уверенностью предположить, что планшеты с Android 14 на борту заберут немалую часть покупателей у iPad.
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