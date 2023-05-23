Нововведение Android окончательно оставит iPad без покупателей

Олег

Android


Компания Google продолжает активно развивать Android для планшетов и складных смартфонов. Сегодня в Phone Arena узнали о еще одной полезной функции в будущей ОС.

Ранее мы писали, что Android 14 получит функцию drag-n-drop, которая уже несколько лет присутствует в iPad — фишка позволяет перетаскивать текст или любой контент между окнами и приложениями. Теперь же стало известно о еще одном полезном нововведении, предназначенном для планшетов.

Согласно источнику, Android 14 будет гораздо лучше адаптирован к работе с внешней клавиатурой. В частности, инженеры Google уже работают над внедрением десятков «горячих клавиш» — сочетаний кнопок, которые активируют те или иные функции.

Android 14
Фото: Мишал Раахман

В iPadOS уже довольно давно есть возможность использовать hotkey на физической клавиатуре с помощью кнопки Command — теперь такая возможность придет и на Android-планшеты. А если учесть, что последние зачастую продаются гораздо дешевле и доступны в большем ассортименте, то можно с уверенностью предположить, что планшеты с Android 14 на борту заберут немалую часть покупателей у iPad. 

Смартфоны на Android и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Android официально получит коронную функцию iPhone
«Сбербанк» прокачал оплату смартфоном в магазинах на iPhone и Android
Люди массово переходят с Android на iPhone. Такого не было пять последних лет
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Нейросеть показала домашний быт штурмовика из «Звездных войн». Получилось грустно, но атмосферно
Как установить «Сбербанк», «Тинькофф», «Альфа» на любой iPhone и iPad, и сохранить приложения «про запас»
Мошенники научились обчищать карты лишь по номеру и ФИО. Но есть нюанс
Таксисты будут в ярости от нового закона – им больше не дадут нормально заработать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+47
gizoi
Аха, мечтайте
25 минут назад
#
kardigan
+3082
kardigan
Давно уже пора усвоить, что девайсы apple мы ценим за ios, так, что гуглофоны могут делать, что угодно-это ничего не поменяет.
20 минут назад
#
+94
antonchik55
Кто-нибудь вообще видел человека, у которого есть клавиатура для iPad?
Ну может 1-2 наберется из списка знакомых. Хотя планшетом владеют многие.

На кой вообще на iPad клава? Не проще MacBook Air М1 взять?

Дешевле, удобнее, местами легче
13 минут назад
#
+43
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Да нет никакой разницы какой фантик еще прикрутят на Андроид. 90% бирж криком кричат, что если пользуете гугл аунтификатор, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ СИНК, чтоб не с3.14сдили. Не думаю, что они идиоты…🤣
минуту назад
#
Купить рекламу