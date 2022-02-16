Компания Google выпустила операционную систему, которая называется Chrome OS Flex. Она была разработана на основе Chrome OS и предназначена для работы на старых компьютерах, заменяя собой Windows, Linux или macOS (ранее OS X).

Google позиционирует Chrome OS Flex в качестве бесплатного решения для небольших и небогатых компаний и учреждений, которые не могут позволить себе часто приобретать новую компьютерную технику и вынуждены пользоваться старыми устройствами. Впрочем, Google выложила эту ОС в открытый доступ, поэтому установить её может любой желающий.

По словам Google, Chrome OS Flex можно использовать на компьютерах и ноутбуках выпущенных ориентировочно с 2009 года и более новых устройствах. Её установка занимает всего несколько минут, после чего древний компьютер обретает новую жизнь. Эта операционная система гораздо более легковесная и менее требовательная к аппаратным ресурсам, благодаря чему работает намного быстрее и не приводит к зависаниям.

В настоящее время Chrome OS Flex находится на стадии тестирования и доработки, но её уже можно скачать и установить. Установка производится с USB-флешки, а минимальные требования таковы:

  • Процессор Intel или AMD (32 или 64 бита)
  • 16 ГБ в накопителе
  • 4 ГБ оперативной памяти
  • Администраторский доступ к BIOS
  • Возможность загрузки с USB-носителя

Потребуется скачать и скопировать Chrome OS Flex на флешку, зайти в BIOS, выбрать загрузку с USB-носителя и перезапустить компьютер. Chrome OS Flex установится с флешки, после чего можно пользоваться компьютером.

В Chrome OS Flex почти полностью повторяется интерфейс и возможности Chrome OS, поскольку у них общее ядро. Работа многих приложений завязана на облачных сервисах Google. Пользователям доступен в том числе Play Маркет с возможностью установки приложений и игр для Android.

Chrome OS Flex может работать и на компьютерах, которые не соответствуют этим требованиям, но в таком случае не гарантируется стабильность и работоспособность всех функций.


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