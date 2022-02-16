Компания Google выпустила операционную систему, которая называется Chrome OS Flex. Она была разработана на основе Chrome OS и предназначена для работы на старых компьютерах, заменяя собой Windows, Linux или macOS (ранее OS X).
Google позиционирует Chrome OS Flex в качестве бесплатного решения для небольших и небогатых компаний и учреждений, которые не могут позволить себе часто приобретать новую компьютерную технику и вынуждены пользоваться старыми устройствами. Впрочем, Google выложила эту ОС в открытый доступ, поэтому установить её может любой желающий.
По словам Google, Chrome OS Flex можно использовать на компьютерах и ноутбуках выпущенных ориентировочно с 2009 года и более новых устройствах. Её установка занимает всего несколько минут, после чего древний компьютер обретает новую жизнь. Эта операционная система гораздо более легковесная и менее требовательная к аппаратным ресурсам, благодаря чему работает намного быстрее и не приводит к зависаниям.
В настоящее время Chrome OS Flex находится на стадии тестирования и доработки, но её уже можно скачать и установить. Установка производится с USB-флешки, а минимальные требования таковы:
- Процессор Intel или AMD (32 или 64 бита)
- 16 ГБ в накопителе
- 4 ГБ оперативной памяти
- Администраторский доступ к BIOS
- Возможность загрузки с USB-носителя
Потребуется скачать и скопировать Chrome OS Flex на флешку, зайти в BIOS, выбрать загрузку с USB-носителя и перезапустить компьютер. Chrome OS Flex установится с флешки, после чего можно пользоваться компьютером.
В Chrome OS Flex почти полностью повторяется интерфейс и возможности Chrome OS, поскольку у них общее ядро. Работа многих приложений завязана на облачных сервисах Google. Пользователям доступен в том числе Play Маркет с возможностью установки приложений и игр для Android.
Chrome OS Flex может работать и на компьютерах, которые не соответствуют этим требованиям, но в таком случае не гарантируется стабильность и работоспособность всех функций.
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Приложений как таковых нет. То самое "большое количество", что предлагают установить из Google Play, оно не оптимизировано под ноуты или десктопы.
— Тот же Скайп открывается в привычной ориентации для телефона, но при открытии на полный экран получается кака.
— RDP от того же мелкософта как-то странно работает с разрешениями, буфер обмена не работает вообще.
— Для установки сторонних приложений из apk нужно переводить в режим разработчика, что автоматически удаляет все что у вас есть на компьютере и вы получаете голую ОС с возможностью установить apk, но как всегда на андроиде не факт, что заработает.
- заявленные характеристики (CPU, RAM, etc) говорят о том, что ОС у вас запустится, но не факт что будет работать нормально. У меня был HP Chromebook 11 G6. Заявленных характеристик хватало на работу с разрешением HDRerady, При подключении внешнего монитора с разрешением FullHD или 4K начиналась боль через слайд-шоу.
Итого в сухом остатке: если вам нужно работать только с интернетом с разрешением HDRerady или смотреть видосики с винта, то на слабом железе у вас действительно оживет комп, но если нужны какие-то специфичные приложения, работа с высоким разрешением, то бегите от CromeOS подальше.