Как конвертировать серийные фотографии в GIF

Нам понадобится приложение «Быстрые команды», скачайте его из App Store, если оно у вас не установлено.

Откройте его и перейдите в раздел «Галерея».

Введите в поиске Convert Burst To GIF.

Выберите команду с этим названием и нажмите «Добавить».

Теперь вернитесь в раздел «Мои команды» и нажмите ярлык Convert Burst To GIF, после этого появится запрос на доступ к фотографиям — разрешите.

Следом откроется окно выбора серий, здесь нужно выбрать серийную съемку, которую вы хотите преобразовать в GIF.

По завершению процесса откроется окно предпросмотра GIFки. Стоит отметить, что чем длиннее серия, тем дольше времени потребуется команде на преобразование. Рекомендуем использовать серийную съемку включающую до 30 кадров.

В верхнем левом углу нажмите «Готово», а затем выберите, что вы хотите сделать с GIFкой — поделиться или сохранить в галерею.







Иногда получается удачная серия снимков, которая неплохо выглядела бы в GIFке. Есть довольно простой способ сделать это прямо на своем iPhone или iPad с помощью быстрых команд.Серии фотографий получаются с помощью специального серийного режима съемки, который позволяет делать 10 кадров в секунду. Чтобы активировать его, зажмите и удерживайте кнопку спуска затвора в стандартном приложении «Камера», а затем сделайте сразу свайп влево. Запустится серийная съемка, отпустите кнопку после того, когда посчитаете, что сняли достаточно длинную серию.Приложение «Фото» распознает серии и для порядка отображает их «одним файлом», выставляя в качестве превью наиболее удачный снимок. Зачастую серийный режим используется для съемки динамичных сцен.