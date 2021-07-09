iPhone

Иногда получается удачная серия снимков, которая неплохо выглядела бы в GIFке. Есть довольно простой способ сделать это прямо на своем iPhone или iPad с помощью быстрых команд.

Серии фотографий получаются с помощью специального серийного режима съемки, который позволяет делать 10 кадров в секунду. Чтобы активировать его, зажмите и удерживайте кнопку спуска затвора в стандартном приложении «Камера», а затем сделайте сразу свайп влево. Запустится серийная съемка, отпустите кнопку после того, когда посчитаете, что сняли достаточно длинную серию.

iPhone

Приложение «Фото» распознает серии и для порядка отображает их «одним файлом», выставляя в качестве превью наиболее удачный снимок. Зачастую серийный режим используется для съемки динамичных сцен.

Как конвертировать серийные фотографии в GIF
  • Нам понадобится приложение «Быстрые команды», скачайте его из App Store, если оно у вас не установлено.
  • Откройте его и перейдите в раздел «Галерея».
iPhone
  • Введите в поиске Convert Burst To GIF.
iPhone
  • Выберите команду с этим названием и нажмите «Добавить».
  • Теперь вернитесь в раздел «Мои команды» и нажмите ярлык Convert Burst To GIF, после этого появится запрос на доступ к фотографиям — разрешите.
iPhone
  • Следом откроется окно выбора серий, здесь нужно выбрать серийную съемку, которую вы хотите преобразовать в GIF.
iPhone
  • По завершению процесса откроется окно предпросмотра GIFки. Стоит отметить, что чем длиннее серия, тем дольше времени потребуется команде на преобразование. Рекомендуем использовать серийную съемку включающую до 30 кадров.
iPhone
  • В верхнем левом углу нажмите «Готово», а затем выберите, что вы хотите сделать с GIFкой — поделиться или сохранить в галерею.
GIF


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Apple выпустила macOS Big Sur 11.5 beta 5 и watchOS 7.6 beta 5 для разработчиков Apple выпустила macOS Big Sur 11.5 beta 5 и watchOS 7.6 beta 5 для разработчиков

Модели корпусов iPhone 13 слили в сеть. Это мы увидим осенью на презентации? Модели корпусов iPhone 13 слили в сеть. Это мы увидим осенью на презентации?

Не покупайте iPad Pro 11'' — скоро выйдет новый с mini-LED Не покупайте iPad Pro 11'' — скоро выйдет новый с mini-LED