Всем зарегистрированным разработчикам и бета-тестерам, установившим специальный профиль, стали доступны пятые бета-сборки macOS Big Sur 11.5 и watchOS 7.6.
Что касается macOS Big Sur 11.5 — в ней пока не обнаружено никаких, даже мелких, нововведений. Скорее всего, она сосредоточена на устранении багов, ошибок системы, глюков и уязвимостей в системе безопасности. Пятая бета-сборка вышла спустя две недели после четвертой.
Если вы хотите установить бета-версию macOS 11.5, скачайте специальный установочный файл, распакуйте его, пройдите процесс инсталляции, после чего установите апдейт через «Настройки» → «Обновление ПО». Рекомендуем создать резервную копию Time Machine, так как бета-версия любой ОС может содержать ошибки — в том числе, и в процессе самого обновления.
watchOS 7.6 также не содержит новых функций, поэтому мы предполагаем, что этот апдейт будет призван «отшлифовать» watchOS 7 и избавить её от мелких ошибок и багов.
Чтобы установить пятую бета-сборку на свои Apple Watch, скачайте специальный профиль на свой iPhone, после чего обновите часы, как обычно. Напоминаем, что Apple Watch не предусматривают отката ПО в домашних условиях, поэтому лучше дождаться выхода релизной сборки watchOS 7.6.
Ранее мы рассказали, что нового в watchOS 8. Кроме того, стало известно, что Apple позволила установить свежий «прокачанный» браузер Safari из macOS Monterey на macOS Big Sur — вот здесь подробности и инструкция.
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