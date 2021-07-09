iPad Pro


Apple готовит две модели iPad Pro с дисплеями OLED в 2022 году. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на азиатского инсайдера Минг-Чи Куо.

В актуальной линейке iPad Pro, которая получила чип Apple Silicon M1, новым типом дисплея наделена только старшая модель с диагональю 12,9 дюйма. Apple использовала технологию mini-LED — по сути, это тот же ЖК-дисплей, но подсветка у него реализована с использованием светодиодной подложки. К слову, именно это стало причиной увеличения толщины планшета — iPad Pro 11’’ (2021) при этом остался в прежних габаритах, так как он имеет обычный IPS-дисплей, как и в предыдущих поколениях.

Согласно утверждению Минг-Чи Куо, Apple готовит следующие iPad Pro, причём новую mini-LED-панель получат обе модели — и 11 дюймов, и 12,9. Если верить аналитику, внедрение этой технологии в планшеты случится после того, как мы увидим первый в истории компании MacBook с mini-LED-экраном.

Стоит сказать, что технология mini-LED в iPad Pro показала себя довольно неоднозначно: с одной стороны, дисплей стал очень контрастным и получил поддержку HDR, но с другой — пользователи начали жаловаться на существенный дефект экрана в виде белого свечения на черном фоне. До сих пор Apple официально не признала эту особенность дефектом — белое свечение не является гарантийным случаем. 



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Источник:

MacRumors MacRumors

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