Производители аксессуаров начинают заранее готовиться к запуску новых линеек iPhone. Как правило, они предварительно получают в своё распоряжение «болванки» для изготовления чехлов. По внешнему виду этих моделей можно сделать вывод о предстоящих новинках.
Известный китайский производитель корпусов Benks сегодня разместил на Weibo изображение всех моделей корпусов модельного ряда iPhone 13. Этой же утечкой поделились у себя в твиттере инсайдеры DuanRui и Ice Universe. На фотографии четыре устройства в вариантах с диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма.
С точки зрения дизайна не так много различий по сравнению с серией смартфонов Apple 2020 года. Ожидается, что новинки получат уменьшенную выемку, изменение компоновки объективов в базовых версиях, а также увеличенный модуль камеры для iPhone 13 Pro и Pro Max.
Увеличение модуля камеры, вероятно, связано с появлением стабилизации сдвига сенсора для всего модельного ряда и улучшением ультраширокой линзы на iPhone 13 Pro и Pro Max.
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