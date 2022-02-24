Курс валют

Из-за политической ситуации наблюдаются резкие изменения курса валют. Доллар и евро стремительно дорожают. В этой небольшой заметке мы собрали все самые доступные способы быстро отслеживать курс на iPhone.

Поиск Spotlight — самый доступный и простой

Spotlight

Открываем поисковик Spotlight на iPhone. Для этого нужно сделать свайп вниз с домашнего экрана или центра уведомлений. В поисковой строке введите:
  • $1 — курс доллара
  • €1 — курс евро
Этот способ также работает на iPadOS и в macOS.

Spotlight

Приложение «Акции» — очень удобно

Акции

С самых ранних версий приложение «Акции» позволяло практически в реальном времени отслеживать курсы валют. Для этого нужно добавить соответствующий тикер. Нажмите три точки в правом верхнем углу приложения, затем «Править список», а потом «Добавить» в нижнем правом углу экрана. Здесь можно прописать следующие значения:
  • RUB=X: доллар в рублях
  • RUBUSB=X: рубль в долларах
  • EURRUB=X: евро в рублях
  • RUBEUR=X: рубль в евро
  • EUR=X: доллар в евро
  • EURUSD=X: евро в долларах
Этот способен еще удобен возможностью вывести виджет на рабочий стол или экран виджетов. Я использую второй вариант — свайп вправо и сразу видишь стоимость доллара и евро.

Акции

Добавленные тикеры синхронизируются в экосистеме Apple, поэтому вам не потребуется вводить их повторно в приложении «Акции» на macOS и iPadOS.

Банковские приложения

Почти во всех самых популярных банковских приложениях есть раздел с информацией, где отображается курс доллара и евро. Предыдущие способы позволяли отслеживать курс по ЦБ РФ. Эти способы отображают внутренний курс коммерческих банков, который может отличаться и обновляется не так быстро.

Тинькофф

В нижнем правом углу экрана нажмите «Еще» и перейдите во вкладку «Инфо» — здесь вы увидите курс доллара и евро.

Тинькофф

Сбер

Сбер не стал глубоко прятать курсы валют. Они находятся прямо на главном экране приложения.

Сбер

Альфа-банк

На главной странице прокрутить экран вниз — баннер с курсами. Чтобы увидеть больше, нужно нажать на баннер. Если баннера нет, нажмите «Настроить главный экран», а затем «плюс» возле «Обмен валюты». Кроме того, можно поднять баннер повыше, чтобы видеть его сразу при входе в приложение.

Альфа


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