Из-за политической ситуации наблюдаются резкие изменения курса валют. Доллар и евро стремительно дорожают. В этой небольшой заметке мы собрали все самые доступные способы быстро отслеживать курс на iPhone.
Поиск Spotlight — самый доступный и простой
Открываем поисковик Spotlight на iPhone. Для этого нужно сделать свайп вниз с домашнего экрана или центра уведомлений. В поисковой строке введите:
- $1 — курс доллара
- €1 — курс евро
Приложение «Акции» — очень удобно
С самых ранних версий приложение «Акции» позволяло практически в реальном времени отслеживать курсы валют. Для этого нужно добавить соответствующий тикер. Нажмите три точки в правом верхнем углу приложения, затем «Править список», а потом «Добавить» в нижнем правом углу экрана. Здесь можно прописать следующие значения:
- RUB=X: доллар в рублях
- RUBUSB=X: рубль в долларах
- EURRUB=X: евро в рублях
- RUBEUR=X: рубль в евро
- EUR=X: доллар в евро
- EURUSD=X: евро в долларах
Добавленные тикеры синхронизируются в экосистеме Apple, поэтому вам не потребуется вводить их повторно в приложении «Акции» на macOS и iPadOS.
Банковские приложенияПочти во всех самых популярных банковских приложениях есть раздел с информацией, где отображается курс доллара и евро. Предыдущие способы позволяли отслеживать курс по ЦБ РФ. Эти способы отображают внутренний курс коммерческих банков, который может отличаться и обновляется не так быстро.
Тинькофф
В нижнем правом углу экрана нажмите «Еще» и перейдите во вкладку «Инфо» — здесь вы увидите курс доллара и евро.
Сбер
Сбер не стал глубоко прятать курсы валют. Они находятся прямо на главном экране приложения.
Альфа-банк
На главной странице прокрутить экран вниз — баннер с курсами. Чтобы увидеть больше, нужно нажать на баннер. Если баннера нет, нажмите «Настроить главный экран», а затем «плюс» возле «Обмен валюты». Кроме того, можно поднять баннер повыше, чтобы видеть его сразу при входе в приложение.
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