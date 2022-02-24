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$1 — курс доллара

— курс доллара €1 — курс евро

Приложение «Акции» — очень удобно

RUB=X : доллар в рублях

: доллар в рублях RUBUSB=X : рубль в долларах

: рубль в долларах EURRUB=X : евро в рублях

: евро в рублях RUBEUR=X : рубль в евро

: рубль в евро EUR=X : доллар в евро

: доллар в евро EURUSD=X : евро в долларах

Банковские приложения







Из-за политической ситуации наблюдаются резкие изменения курса валют. Доллар и евро стремительно дорожают. В этой небольшой заметке мы собрали все самые доступные способы быстро отслеживать курс на iPhone.Открываем поисковик Spotlight на iPhone. Для этого нужно сделать свайп вниз с домашнего экрана или центра уведомлений. В поисковой строке введите:Этот способ также работает на iPadOS и в macOS.С самых ранних версий приложение «Акции» позволяло практически в реальном времени отслеживать курсы валют. Для этого нужно добавить соответствующий тикер. Нажмите три точки в правом верхнем углу приложения, затем «Править список», а потом «Добавить» в нижнем правом углу экрана. Здесь можно прописать следующие значения:Этот способен еще удобен возможностью вывести виджет на рабочий стол или экран виджетов. Я использую второй вариант — свайп вправо и сразу видишь стоимость доллара и евро.Добавленные тикеры синхронизируются в экосистеме Apple, поэтому вам не потребуется вводить их повторно в приложении «Акции» на macOS и iPadOS.Почти во всех самых популярных банковских приложениях есть раздел с информацией, где отображается курс доллара и евро. Предыдущие способы позволяли отслеживать курс по ЦБ РФ. Эти способы отображают внутренний курс коммерческих банков, который может отличаться и обновляется не так быстро.В нижнем правом углу экрана нажмите «Еще» и перейдите во вкладку «Инфо» — здесь вы увидите курс доллара и евро.Сбер не стал глубоко прятать курсы валют. Они находятся прямо на главном экране приложения.На главной странице прокрутить экран вниз — баннер с курсами. Чтобы увидеть больше, нужно нажать на баннер. Если баннера нет, нажмите «Настроить главный экран», а затем «плюс» возле «Обмен валюты». Кроме того, можно поднять баннер повыше, чтобы видеть его сразу при входе в приложение.