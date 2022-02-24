

Компания Apple выпустила официальный комментарий после захвата своего магазина в Нидерландах. Об этом рассказали в MacRumors.



Представители компании предоставили зарубежным СМИ официальный комментарий по поводу вчерашнего нападения на Apple Store в Амстердаме. Apple похвалила полицию и сообщила, что все работники торговой точки в полном порядке.



«Мы хотим поблагодарить местные правоохранительные органы за их исключительную работу и продолжающееся расследование. … Наша команда … продемонстрировала в этот период невероятную силу и решимость, и мы очень благодарны за поддержку и заботу, которые они проявили друг к другу в таких сложных обстоятельствах», — Apple

Компания назвала ситуацию «ужасающим опытом» и уточнила, что все сотрудники Apple Store и его клиенты, заходившие в тот злополучный день, живы, здоровы и никак не пострадали. Преступник, напавший на магазин, задержан и теперь предстанет перед судом.



Напомним, что вчера после полудня в магазин Apple в центре Амстердама вошел вооруженный человек в камуфляжной одежде и балаклаве. Он произвел не менее четырех выстрелов из пистолета в воздух, после чего взял заложника и продержал его до поздней ночи. Преступник имел при себе еще и автомат и требовал крупную денежную сумму. Ранее мы подробно рассказали об этом.





