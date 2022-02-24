Компания Intel собирается преодолеть стагнацию, которую постигают её разработки последние несколько лет. Главная цель — наладить выпуск процессоров, которые по своим характеристикам будут превосходить чипы Apple Silicon.
По данным AdoredTV, огромный прорыв должен совершиться с выпуском процессоров Intel 15-го поколения, которые будут выпускаться под кодовым именем Arrow Lake. Intel сфокусируется на повышении производительности и кардинально пересмотрит подход к энергоэффективности.
Intel собирается обратиться за помощью к компании TSMC, которая собирает мобильные процессоры, а также процессоры серии Silicon, которые Apple применяет в своих ноутбуках и компьютерах. TSMC собирается освоить 3-нанометровую технологию, которая позволит сделать процессоры более миниатюрными и производительными при снижении потребления энергии. Ожидается, что в процессорах Arrow Lake будут использоваться наработки, которые сейчас применяются в мобильных чипах, в частности кардинальное снижение энергопотребления при выполнении нересурсоёмких задач. При этом в чипах Intel останутся высокопроизводительные ядра, позволяющие компьютерам выполнять задачи с высочайшей скоростью.
Apple уже выпускает процессоры Silicon в трёх версиях (и нескольких модификациях с разным количеством ядер), а Intel собирается наладить производство Arrow Lake только к концу 2023 года. В настоящее время у Intel даже не готовы инженерные образцы этих чипов, они будут выпущены в конце этого года.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru