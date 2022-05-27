iPhone

Как очень быстро навести порядок в фотографиях на iPhone? Нашли удобный способ с помощью свайпов

Георгий
iPhone

Разгребать галерею с большим количеством фотографий на iPhone настоящая боль. Есть два сценария. Просматриваем кадры во весь экран, тыкаем удалить и подтверждаем — скучно. Копаемся в миниатюрах, выделяем ненужные и удаляем пачкой — можно сломать зрение, если надо просмотреть более 500 снимков. Я нашел метод поинтереснее.

Нам поможет бесплатное приложение Slidebox. Качаем его из App Store (пока не запретили😂). После первого запуска предоставляем доступ ко всем фотографиям.

Интерфейс Slidebox простой и лаконичный — только необходимые функции. Это радует, поскольку основная задача приложения наводить порядок без всяких улучшайзеров и прочих ненужных свистоперделок.

Slidebox

А теперь самое интересное. Процесс наведения порядка в галерее реализован с помощью свайпов и это оказалось очень удобным способом. Механика очень проста:
  • Свайп влево или вправо — переход к следующему или возврат к предыдущему изображению
  • Свайп вверх — отправка снимка в корзину
  • Нажатие — добавление в избранное и доступ к меню «Поделиться»
Таким образом просто просматриваем все свои фотографии с помощью привычных свайпов, а затем нажимаем значок корзины в правом верхнем углу экрана и одним нажатием удаляем ненужный хлам. 

Slidebox

Основная функциональность Slidebox доступна бесплатно, но есть встроенная покупка за 899 рублей. Она открывает доступ к безлимитной организации, позволяет разгребать вместе с фотографиями видеозаписи и удаляет рекламу, которая, к слову, мне не попалась в бесплатной версии. Впрочем, покупать или не покупать Premium решайте сами.
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