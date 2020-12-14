На «Авито» можно купить iPhone значительно дешевле, чем у официальных дилеров. Александр Горбачёв, менеджер по работе с ключевыми клиентами Авито в категории «Бытовая техника и электроника», рассказывает, в каких случаях это разумная экономия, а в каких от продавца лучше держаться подальше.
На «Авито» многие iPhone продаются не с рук, а в магазинах электроники: в коробке и со всеми гарантиями, но дешевле, чем у официальных продавцов. Все такие смартфоны можно поделить на две большие категории. Часто продавцы не пишут, какой именно iPhone продают. Между тем, смартфоны бывают:
Оригинальный iPhone
Это гаджет в заводской упаковке, которая запечатана, к нему никто не прикасался. Однако с покупкой нового iPhone не у официального дилера могут возникнуть пара проблем. Чаще всего встречаются такие ситуации: iPhone предназначен для другого региона; на самом деле он не новый, а продавец лукавит.
В Европе, США и Китае техника Apple часто стоит дешевле, чем в России. Продавцы покупают там новые смартфоны у оптовиков и перепродают их — цена выходит ниже, чем у официальных российских дилеров. Обычно это выгодно, но у такой зарубежной техники бывают некоторые особенности, которые нужно учитывать. Узнать, для какой страны сделан iPhone, также поможет серийный номер, который написан на коробке с телефоном и в настройках самого устройства. В нём есть ещё две буквы — код страны.
Вот что означают эти две буквы:
Не стоит покупать азиатские iPhone, за исключением китайских. Американские iPhone могут не увидеть вашу сим-карту. Китайские смартфоны лучше американских, но у них нет гарантии. Айфоны, выпущенные для европейского рынка — оптимальный вариант, если вы хотите сэкономить и при этом получить гарантию хотя бы на год.
Проблема вторая: iPhone на самом деле б/у. Иногда под видом новых продают подержанные гаджеты, которые отремонтированы в неофициальном центре. Главная проблема в том, что у них в серийном номере остаётся буква «M». Есть несколько признаков, по которым можно распознать такой телефон: фотографии открытой коробки и комплектации, нет наушников, зарядного устройства, инструкции, цена в 2–4 раза ниже оригинального устройства. Никто не будет для вас открывать коробку нового iPhone до оплаты.
У Apple есть сервис проверка серийного номера, который показывает, что смартфон уже активировали. Если смартфон новый, при проверке номера вы увидите сообщение «Необходимо активировать iPhone». Если вы видите срок гарантии — значит, iPhone уже использованный. Правда, продавец может обмануть потенциальных покупателей — например, взять где-то серийный номер непроданного iPhone и наклеить его на коробки с б/у смартфонами. Такой обман можно распознать только после покупки, посмотрев серийный номер в самом телефоне. Чтобы этого избежать, выбирайте магазины с хорошими отзывами и требуйте от продавца чек.
Обменный iPhone
Так называется устройство, которое авторизованный сервисный центр выдает владельцу iPhone взамен сломанного. Эти смартфоны неактивированные, прямиком с завода. У обменных смартфонов есть три особенности: серийный номер начинается с буквы N, а не с M, остаточная гарантия (которая имеет срок в размере остатка от полной гарантии на первоначально купленный телефон, отсчитывающийся от момента обмена) и отсутствие аксессуаров (либо продажа с дешёвыми неоригинальными). Если продавец утверждает, что смартфон новый и с полной гарантией, а в серийном номере буква «N», — значит, вас пытаются обмануть. Если же продавец честно называет смартфон обменным, а вас не пугает сокращённая гарантия или отсутствие комплектующих, можно сэкономить 5–10% от цены оригинального. Только поинтересуйтесь страной предназначения в серийном номере.
Восстановленный iPhone
Это устройство, которое клиент вернул официальному дилеру после покупки. Самые частые причины возврата — неисправность или обмен на более современную модель. Когда Apple получает телефон обратно, ему меняют корпус, экран, аксессуары, коробку. Если телефон вернули из-за неисправности или брака, то неисправные детали тоже меняют: это могут быть, к примеру, новый динамик или камера. После восстановления в серийном номере смартфона заменяют букву М на F, а гарантия сокращается в два раза — для российского смартфона ее срок будет составлять год. Восстановленный iPhone стоит дешевле нового, но не отличается от него. Такие телефоны очищают от данных прежнего владельца, заново упаковывают и запаивают в пластик. Проблемы с таким телефоном возникнут только в том случае, если под видом восстановленного вам пытаются продать неофициально отремонтированный б/у смартфон. Такие телефоны на 10%-20% дешевле оригинальных.
Чтобы проверить добросовестность продавца, задайте ему вопросы по этому алгоритму:
Что сделать после покупки
Когда вы включите и активируете iPhone, зайдите в настройки телефона и еще раз проверьте номер устройства. Если набор букв и цифр на коробке и в смартфоне не совпадает, значит, вы стали жертвой мошенника. Если же все совпадает, пройдите еще одну проверку — вбейте номер из настроек смартфона на сайте Apple и посмотрите, как давно его активировали. Если он активирован только что — телефон новый, если давно — увы, это признак того, что продавец вас обманул. В таком случае нужно отправить жалобу на объявление в службу поддержки «Авито» и написать в полицию заявление о мошенничестве. Но лучше до этого не доводить, а руководствоваться советами выше и здравым смыслом: никто не будет продавать новенький iPhone в идеальном состоянии втрое ниже рынка.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
На «Авито» многие iPhone продаются не с рук, а в магазинах электроники: в коробке и со всеми гарантиями, но дешевле, чем у официальных продавцов. Все такие смартфоны можно поделить на две большие категории. Часто продавцы не пишут, какой именно iPhone продают. Между тем, смартфоны бывают:
- Бывшие в употреблении. Обычно их продают частники, но иногда такие телефоны встречаются и в ассортименте интернет-магазинов. Б/у iPhone стоят дешевле, чем новые и, как правило, продаются без гарантии, поскольку она просрочена или телефон подвергся ремонту в неофициальном сервисе. Как и с любой другой б/у техникой, здесь действует принцип русской рулетки.
- Новые. А вот с этими все более любопытно. Они делятся на три группы:
- Оригинальные. Это абсолютно новые смартфоны, они не отличаются от тех, которые продают в официальных точках Apple или в магазинах техники.
- Обменные. Такие гаджеты Apple выдают взамен сломанных. Они имеют сокращённую гарантию и продаются без коробки и оригинальных комплектующих, хотя и являются новыми.
- Восстановленные. В принципе, это также б/у смартфоны. Но их починили после поломки в официальном сервисном центре, уничтожили все старые данные, заменили почти все детали и выдали на устройство гарантию.
- М — оригинальный, полностью новый iPhone.
- P — персонализированный гаджет с гравировкой, редкий вариант
- F — смартфон, официально восстановленный по программе Apple Certified Refurbished
- N — обменный iPhone
За 2019 год на «Авито» купили 927 660 iPhone.
Оригинальный iPhone
Это гаджет в заводской упаковке, которая запечатана, к нему никто не прикасался. Однако с покупкой нового iPhone не у официального дилера могут возникнуть пара проблем. Чаще всего встречаются такие ситуации: iPhone предназначен для другого региона; на самом деле он не новый, а продавец лукавит.
В Европе, США и Китае техника Apple часто стоит дешевле, чем в России. Продавцы покупают там новые смартфоны у оптовиков и перепродают их — цена выходит ниже, чем у официальных российских дилеров. Обычно это выгодно, но у такой зарубежной техники бывают некоторые особенности, которые нужно учитывать. Узнать, для какой страны сделан iPhone, также поможет серийный номер, который написан на коробке с телефоном и в настройках самого устройства. В нём есть ещё две буквы — код страны.
Вот что означают эти две буквы:
Не стоит покупать азиатские iPhone, за исключением китайских. Американские iPhone могут не увидеть вашу сим-карту. Китайские смартфоны лучше американских, но у них нет гарантии. Айфоны, выпущенные для европейского рынка — оптимальный вариант, если вы хотите сэкономить и при этом получить гарантию хотя бы на год.
Проблема вторая: iPhone на самом деле б/у. Иногда под видом новых продают подержанные гаджеты, которые отремонтированы в неофициальном центре. Главная проблема в том, что у них в серийном номере остаётся буква «M». Есть несколько признаков, по которым можно распознать такой телефон: фотографии открытой коробки и комплектации, нет наушников, зарядного устройства, инструкции, цена в 2–4 раза ниже оригинального устройства. Никто не будет для вас открывать коробку нового iPhone до оплаты.
У Apple есть сервис проверка серийного номера, который показывает, что смартфон уже активировали. Если смартфон новый, при проверке номера вы увидите сообщение «Необходимо активировать iPhone». Если вы видите срок гарантии — значит, iPhone уже использованный. Правда, продавец может обмануть потенциальных покупателей — например, взять где-то серийный номер непроданного iPhone и наклеить его на коробки с б/у смартфонами. Такой обман можно распознать только после покупки, посмотрев серийный номер в самом телефоне. Чтобы этого избежать, выбирайте магазины с хорошими отзывами и требуйте от продавца чек.
Обменный iPhone
Так называется устройство, которое авторизованный сервисный центр выдает владельцу iPhone взамен сломанного. Эти смартфоны неактивированные, прямиком с завода. У обменных смартфонов есть три особенности: серийный номер начинается с буквы N, а не с M, остаточная гарантия (которая имеет срок в размере остатка от полной гарантии на первоначально купленный телефон, отсчитывающийся от момента обмена) и отсутствие аксессуаров (либо продажа с дешёвыми неоригинальными). Если продавец утверждает, что смартфон новый и с полной гарантией, а в серийном номере буква «N», — значит, вас пытаются обмануть. Если же продавец честно называет смартфон обменным, а вас не пугает сокращённая гарантия или отсутствие комплектующих, можно сэкономить 5–10% от цены оригинального. Только поинтересуйтесь страной предназначения в серийном номере.
Восстановленный iPhone
Это устройство, которое клиент вернул официальному дилеру после покупки. Самые частые причины возврата — неисправность или обмен на более современную модель. Когда Apple получает телефон обратно, ему меняют корпус, экран, аксессуары, коробку. Если телефон вернули из-за неисправности или брака, то неисправные детали тоже меняют: это могут быть, к примеру, новый динамик или камера. После восстановления в серийном номере смартфона заменяют букву М на F, а гарантия сокращается в два раза — для российского смартфона ее срок будет составлять год. Восстановленный iPhone стоит дешевле нового, но не отличается от него. Такие телефоны очищают от данных прежнего владельца, заново упаковывают и запаивают в пластик. Проблемы с таким телефоном возникнут только в том случае, если под видом восстановленного вам пытаются продать неофициально отремонтированный б/у смартфон. Такие телефоны на 10%-20% дешевле оригинальных.
Чтобы проверить добросовестность продавца, задайте ему вопросы по этому алгоритму:
Что сделать после покупки
Когда вы включите и активируете iPhone, зайдите в настройки телефона и еще раз проверьте номер устройства. Если набор букв и цифр на коробке и в смартфоне не совпадает, значит, вы стали жертвой мошенника. Если же все совпадает, пройдите еще одну проверку — вбейте номер из настроек смартфона на сайте Apple и посмотрите, как давно его активировали. Если он активирован только что — телефон новый, если давно — увы, это признак того, что продавец вас обманул. В таком случае нужно отправить жалобу на объявление в службу поддержки «Авито» и написать в полицию заявление о мошенничестве. Но лучше до этого не доводить, а руководствоваться советами выше и здравым смыслом: никто не будет продавать новенький iPhone в идеальном состоянии втрое ниже рынка.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru