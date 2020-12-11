





Apple готовится к публичному запуску iOS 14.3, а в связи с этим компания развертывает новую функцию для подписчиков Apple Music. Пользователи последней бета-версии операционки для iPhone заметили, что в музыкальном сервисе компании появилось несколько альбомов с анимированными обложками.Ранее Apple добавила анимацию в обложки некоторых плейлистов. Сайт 9to5Mac отмечает, что купертиновцы экспериментируют с анимированным обложками альбомов в Apple Music на iOS 14.3 и macOS Big Sur 11.1, которые в настоящее время доступны только разработчикам и бета-тестерам.Обложки с анимацией в действии можно увидеть в действии, открыв такие альбомы, как Gigaton от Pearl Jam и Detroit 2 от Big Sean, при условии если на ваших устройствах установлены iOS 13.4, iPadOS 13.4 или macOS Big Sur 11.1.Вот пример, демонстрирующий новую функцию:Пока неясно, какие еще альбомы Apple выбрала для продвижения новой функции, но, вероятно, анимированные обложки будут доступны для крупных релизов в будущем. Ожидается, что компания выпустит публичную версию iOS 14.3 на следующей неделе.