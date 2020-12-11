Создатель магазина Cydia Джей Фримен (Saurik) для iOS-устройств с джейлбрейком подал в суд на Apple. Он обвиняет компанию в монополии и антиконкурентном поведении.
В иске утверждается, что Apple использовала незаконные методы для борьбы с Cydia, чтобы «расчистить путь» для App Store. Фримен обвиняет купертиновцев в принуждении пользователей к загрузке приложений только из своего магазина.
По словам юристов, у Apple монополия на распространение программного обеспечения для iOS и iPadOS. В случае отсутствия неконкурентного поведения пользователи могли бы выбирать установщик приложений на своё усмотрение.
Apple всячески отрицает монополию. Издание The Washington Post сообщает, что компания приступила к рассмотрению иска. Представитель Apple заявил, что они конкурируют с Android, эту операционную систему используют другие производители устройств. Купертиновцы полагают, что должны жестко регулировать способ загрузки программного обеспечения, поскольку это необходимо для защиты пользователей от вредоносного ПО.
Cydia появилась на свет в 2007 году до запуска App Store. На тот момент отсутствовали возможности установки приложений на iPhone. Собственный магазин Apple дебютировал в 2008 году и в 2009 году купертиновцы подали в суд на разработчиков программ для джейлбрейка, но проиграли дело.
Джей Фримен рассказал, что годовая выручка Cydia в 2011-2012 года составляла порядка 10 миллионов долларов, после этого она начала уменьшаться. В 2018 году он заявил, что отключит покупки в приложении и прекратит дальнейшую разработку. Cydia сейчас работает, но не получает обновлений и нововведений.
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Я бы очень хотел что бы Cydia появилась в apple store ,конечно такого не будет ,но помечтать не вредно.