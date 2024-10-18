Как автоматически переносить снимки с ПК в Google Фото

Артем
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Новая функция позволяет выбрать одну или несколько папок с фото, которые будут самостоятельно загружаться в облако.

Google Фото — удобный инструмент для хранения и редактирования снимков. Компания постоянно работает над развитием сервиса и добавила функцию автоматического резервного копирования из памяти ПК. Так вам не придется подгружать новые файлы вручную или прибегать к помощи сторонних приложений. Настраивается всё просто:

  • Открываем Google Фото;
  • Кликаем «Загрузить» рядом с иконкой профиля;
  • Далее «Создать резервное копирование папок»;
  • В проводнике отмечаем папку, из которой будут подгружаться изображения;
  • Разрешаем сайту просматривать файлы. Чтобы фото заливались из разных папок, просто повторяем вышеописанные шаги.
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Стоит отметить, что снимки попадают в облако не с момента появления в папке, а при запуске Google Фото на ПК.
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