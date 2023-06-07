Как бесплатно установить бета-версию iOS 17 на свой iPhone

В этом году впервые за всю историю своего существования компания Apple разрешила устанавливать девелоперские бета-версии всех новых операционных систем, включая iOS 17, всем желающим абсолютно бесплатно. Рассказываем, как получить доступ к тестовым сборкам на свой Apple ID.
В прошлом Apple предоставляла доступ к первой волне бета-версий только зарегистрированным разработчикам, оформившим платную подписку на Apple Developer Program, которая стоит $99 в год (8990 рублей). Публичные сборки, как правило, выходили спустя месяц. К счастью, в этом году вам не придётся ждать Public Beta, чтобы одними из первых опробовать iOS 17.
Внимание: редакция iGuides категорически не рекомендует устанавливать бета-версии для разработчиков на свои гаджеты, поскольку они работают крайне нестабильно и могут привести к окирпичиванию устройства. Все манипуляции вы производите на свой страх и риск.
Как загрузить бета-версию iOS 17 для разработчиков
Обязательно создайте резервную копию на своём компьютере и можете приступать к выполнению следующих шагов:
- Откройте Safari на своём iPhone, iPad или Mac и перейдите на сайт developer.apple.com;
- Нажмите на значок меню в верхнем левом углу страницы и перейдите во вкладку Account;
- Теперь войдите со своим Apple ID и подтвердите код двухфакторной аутентификации;
- Ещё раз коснитесь значка меню в верхнем левом углу и снова перейдите в Account.
- Примите юридические условия «Соглашения с программой Apple Developer», прокрутив страницу вниз и установив флажок;
- Откройте «Настройки» > «Основные» > «Обновление программного обеспечения» > «Бета-обновления» и выберите iOS 17 Developer Beta в списке;
- Дождитесь, пока экран обновления ПО проверит серверы Apple;
- Когда появится бета-версия iOS 17 для разработчиков, нажмите «Загрузить и установить»;
- Готово.
Аналогичным способом вы можете теперь скачать iPadOS 17, tvOS 17, macOS Sonoma и watchOS 10.
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