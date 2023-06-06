Обзор iPadOS 17: что нового

В рамках конференции WWDC 2023 компания Apple представила обновлённые версии всех своих операционных систем. Сразу после завершения презентации мы приступили к загрузке бета-версий для разработчиков, чтобы рассказать вам из первых рук о самых важных изменениях в первых тестовых сборках.
Вчера наш главный редактор Георгий Лямин поделился первыми впечатлениями от iOS 17, а на сегодня мы подготовили обзор iPadOS 17.
В целом обновление для iPad повторяет большинство новых функций из iOS 17, поэтому мы рассмотрим другие нововведения, которые получили только планшеты.
Кастомизация экрана блокировки и виджеты
Мы ждали этой опции ещё в прошлом году, когда Apple разрешила настраивать экраны блокировки на iPhone. Как видите, до iPad эта фича добралась только спустя год, хотя в первых бета-версиях iPadOS 16 возможность кастомизации локскрина была.
Apple предлагает несколько вариантов обоев, включая планеты, калейдоскоп и эмодзи. В отличие от iOS, тут можно выстроить в ряд аж 10 виджетов. Причём с ними можно взаимодействовать без перехода в приложение. Например, если нажать на пункт из виджета со списком напоминаний, то он будет помечен как выполненный.
Пока от этого толку не так много, но всё зависит от стремления сторонних разработчиков к созданию интерактивных виджетов. На домашнем экране виджеты ведут себя также. Разумеется, в любое пустое место рабочего стола виджеты лепить нельзя, но уже появилось хоть какое-то разнообразие — система не пытается их выровнять по верхнему ряду. Возможно, это вовсе глюк беты и к релизу его пофиксят.
«Здоровье»
Наконец-то на планшетах появилось нативное приложение Apple для мониторинга основных показателей здоровья. Все данные синхронизируются с другими девайсами, поэтому информация в нём всегда актуальна. Лично я сценариев использования приложения «Здоровье» на iPad для себя пока не придумал. Однако в целом я считаю это нововведение очень важным, поскольку к планшету можно подключить различные медицинские гаджеты и использовать его для мониторинга здоровья пожилых людей.
Редактор PDF
Apple на полном серьёзе встроила в iPadOS 17 нативный редактор PDF-файлов. На мой взгляд, эта фича должна была появиться ещё в первом iPad 13 лет назад. Сейчас от неё нет особой пользы — в основном на планшетах подписывают документы или просматривают их. Наверняка вы тоже не вспомните, когда вам последний раз приходилось заполнять анкету в PDF-формате.
Профили Safari
Одна из самых полезных функций iPadOS 17, хотя логичнее было бы со стороны Apple реализовать функцию нескольких пользовательских профилей на одном iPad, поскольку эти устройства обычно используются несколькими членами семьи. Тем не менее профили Safari позволяют разделить браузинг на рабочие и личные вкладки.
Отдельно стоит упомянуть и возможность блокировки вкладок инкогнито по Face ID/Touch ID. Возможно, кому-то эта функция пригодится.
Общее впечатление от первой бета-версии iPadOS 17
Как и предполагалось, прошивка сырая и содержит различные баги: то анимации рваные, то текст кривой. Ещё мне не удалось приучить Siri отвечать на прямые запросы — она по-прежнему хочет, чтобы я с ней здоровался. Каких-то серьёзных проблем с тестовой сборкой у меня не возникло, хотя планшет у меня довольно старый — iPad Air 4-го поколения. Тем не менее я не рекомендую устанавливать бета-версию сейчас. Лучше дождитесь, пока выйдет публичная сборка — в ней багов должно быть меньше.
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