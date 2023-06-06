Обзор macOS Sonoma: что нового?

На минувшей Всемирной конференции разработчиков WWDC 2023 нам представили следующий цикл обновлений для всех гаджетов Apple. Сразу после завершения презентации мы принялись устанавливать первые бета-версии, чтобы рассказать вам из первых рук о самых заметных нововведениях.
За прошедшие сутки у нас вышел обзор на iOS 17, в котором главный редактор iGuides Георгий Лямин поделился первыми впечатлениями об изменениях в операционной системе для iPhone. Также мы успели поделиться мыслями о новых функциях iPadOS 17, и теперь настал черёд macOS 14.
Что означает Sonoma и при чём тут Россия
С прошлого года инсайдеры и аналитики всё гадали: как же Apple назовёт свою следующую «макось»? В числе главных претендентов были Mammoth и Sequoia, однако Крейг Федериги отдал предпочтение неймингу Sonoma.
Сонома — самый большой и северный из округов, расположенных в районе залива Сан-Франциско, штат Калифорния. Его часто называются Долина Сонома или Лунная долина. Это место знаменито своей винодельческой промышленностью, а первые виноградники в Долине Сонома были заложены русскими поселенцами в 1812 году.
Видимо, эти виноградники отражены в абстракционных обоях macOS 14.
Виджеты, которые мы заслужили
Всё новое — хорошо забытое старое. Возможно, именно эту фразу произнёс Федериги на начальном этапе разработки macOS Sonoma. Нам наконец-то вернули виджеты, выпиленные Apple вместе с Dashboard на релизе macOS Mojave в 2018 году.
Безусловно, самое важное нововведение macOS 14 — виджеты, которые можно разместить в любом месте рабочего стола. Помимо набора «маковских» расширений, на экран можно вывести виджеты с iPhone, привязанного к тому же Apple ID. Это работает даже с теми приложениями, которых на macOS нет.
В целом этому нововведению можно найти полезное применение. Например, во время работы вы будете меньше отвлекаться на смартфон, поскольку вся информация будет у вас перед глазами.
Прокачанные видеоконференции
Apple переизобрела хромакей. Компьютеры с чипами M-серий научились убирать фон во время видеозвонков и подставлять вместо него контент, которым пользователь хочет поделиться. Например, можно заменить фон слайдом презентации во время выступления перед начальством, но есть один нюанс. Я больше чем уверен, что эта функция могла взорвать рынок и подстегнуть продажи Mac по всему миру, если бы Apple реализовала её года 3 назад, когда люди сидели дома, а все мероприятия, собрания и прочие рабочие моменты проходили по Zoom.
Кроме того, Apple добавила реакции в видеоконференции, но это также неактуально сейчас.
Геймерский режим
Ещё одна очень спорная функция — специальный игровой режим, который повышает производительность игр, используя преимущества движка Metal 3. При этом система гасит все фоновые приложения.
Новый режим также обеспечивает минимальную задержку звука в AirPods и низкий инпутлаг геймпадов Xbox Controller и Sony DualSense.
На презентации нам даже показали слайд с «новыми захватывающими играми для Mac», на котором были следующие тайтлы: Stray, Fort Solis, World of Warcraft: Dragonflight, HUMANKIND, Resident Evil Village, The Medium, ELEX II, Firmament., SnowRunner, Disney Dreamlight Valley, No Man's Sky, Dragonheir: Silent Gods и Layers of Fear. Apple даже привела под это дело гениального Хидео Кодзиму, который анонсировал слив ещё одного эксклюзива PlayStation выход Death Stranding Director's Cut на macOS.
Я вовсе не противник гейминга, но для таких задач существуют консоли и игровые ПК. Не думаю, что владельцы Mac Studio или MacBook Pro с чипами M2 Max будут залипать в игры по вечерам.
Возможно, в будущем Apple планирует это как-то развивать, но пока эта функция не особо нужна на Mac.
Потрясающие обои
В macOS Sonoma наконец-то появились великолепные кинематографические обои с красивейшими пейзажами из разных уголков мира. Да, такие заставки в tvOS появились очень давно, и их можно было даже запустить на Mac через утилиту Aerial, но теперь всё реализовано на уровне системы.
Веб-приложения Safari
Одно из самых полезных нововведений этого апдейта. Теперь можно сохранить практически любой сайт в док и запускать его в отдельном окне. Особенно полезно это для сайтов с PWA. Простыми словами, вы можете получить мини-приложение нужного сайта, которое вдобавок сможет отправлять вам уведомления.
Так же как и в iOS 17/iPadOS 17, тут можно создавать профили для разделения рабочих и личных вкладок браузера.
Из прочих нововведений macOS Sonoma также можно отметить следующее:
- Расширенные возможности редактирования PDF-файлов;
- Интеграция PDF-файлов в приложение «Заметки»;
- Вызов Siri простой командой без приветствия;
- Возможность создания группы пользователей для совместного использования набора паролей из связки ключей iCloud;
- Новые стикеры и улучшенный поиск в «Сообщениях»;
- Интеллектуальные списки продуктов в «Напоминаниях»;
- Улучшенная функция автозамены при наборе текста.
Вопреки завышенным ожиданиям на фоне многочисленных инсайдов, новая macOS не кажется чем-то новым, как и весь цикл обновлений, представленных на WWDC 2023. Apple вполне могла реализовать все эти функции в iOS 16.7, iPadOS 16.7 и macOS 13.7 Ventura. Возможно, в компании все были заняты революционными очками Vision Pro и разработкой предполагаемого электрокара, что на креатив для новых функций iPhone, iPad и Mac, у них просто не осталось сил.
В целом первая бета-версия macOS Sonoma работает стабильно, но я устанавливал её на чистый MacBook Pro с чипом M2 Pro. Возможно, на других моделях Mac она будет работать заметно хуже. Мы настоятельно не рекомендуем вам устанавливать тестовые сборки для разработчиков. Лучше дождаться выхода публичных бета-версий.
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