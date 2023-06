Обзор macOS Sonoma: что нового?

Что означает Sonoma и при чём тут Россия

Расширенные возможности редактирования PDF-файлов;

Интеграция PDF-файлов в приложение «Заметки»;

Вызов Siri простой командой без приветствия;

Возможность создания группы пользователей для совместного использования набора паролей из связки ключей iCloud;

Новые стикеры и улучшенный поиск в «Сообщениях»;

Интеллектуальные списки продуктов в «Напоминаниях»;

Улучшенная функция автозамены при наборе текста.

На минувшей Всемирной конференции разработчиков WWDC 2023 нам представили следующий цикл обновлений для всех гаджетов Apple. Сразу после завершения презентации мы принялись устанавливать первые бета-версии, чтобы рассказать вам из первых рук о самых заметных нововведениях.За прошедшие сутки у нас вышел обзор на iOS 17 , в котором главный редактор iGuides Георгий Лямин поделился первыми впечатлениями об изменениях в операционной системе для iPhone. Также мы успели поделиться мыслями о новых функциях iPadOS 17 , и теперь настал черёд macOS 14.С прошлого года инсайдеры и аналитики всё гадали: как же Apple назовёт свою следующую «макось»? В числе главных претендентов были Mammoth и Sequoia, однако Крейг Федериги отдал предпочтение неймингу Sonoma.Сонома — самый большой и северный из округов, расположенных в районе залива Сан-Франциско, штат Калифорния. Его часто называются Долина Сонома или Лунная долина. Это место знаменито своей винодельческой промышленностью, а первые виноградники в Долине Сонома были заложены русскими поселенцами в 1812 году.Видимо, эти виноградники отражены в абстракционных обоях macOS 14.Всё новое — хорошо забытое старое. Возможно, именно эту фразу произнёс Федериги на начальном этапе разработки macOS Sonoma. Нам наконец-то вернули виджеты, выпиленные Apple вместе с Dashboard на релизе macOS Mojave в 2018 году.Безусловно, самое важное нововведение macOS 14 — виджеты, которые можно разместить в любом месте рабочего стола. Помимо набора «маковских» расширений, на экран можно вывести виджеты с iPhone, привязанного к тому же Apple ID. Это работает даже с теми приложениями, которых на macOS нет.В целом этому нововведению можно найти полезное применение. Например, во время работы вы будете меньше отвлекаться на смартфон, поскольку вся информация будет у вас перед глазами.Apple переизобрела хромакей. Компьютеры с чипами M-серий научились убирать фон во время видеозвонков и подставлять вместо него контент, которым пользователь хочет поделиться. Например, можно заменить фон слайдом презентации во время выступления перед начальством, но есть один нюанс. Я больше чем уверен, что эта функция могла взорвать рынок и подстегнуть продажи Mac по всему миру, если бы Apple реализовала её года 3 назад, когда люди сидели дома, а все мероприятия, собрания и прочие рабочие моменты проходили по Zoom.Кроме того, Apple добавила реакции в видеоконференции, но это также неактуально сейчас.Ещё одна очень спорная функция — специальный игровой режим, который повышает производительность игр, используя преимущества движка Metal 3. При этом система гасит все фоновые приложения.Новый режим также обеспечивает минимальную задержку звука в AirPods и низкий инпутлаг геймпадов Xbox Controller и Sony DualSense.На презентации нам даже показали слайд с «новыми захватывающими играми для Mac», на котором были следующие тайтлы: Stray, Fort Solis, World of Warcraft: Dragonflight, HUMANKIND, Resident Evil Village, The Medium, ELEX II, Firmament., SnowRunner, Disney Dreamlight Valley, No Man's Sky, Dragonheir: Silent Gods и Layers of Fear. Apple даже привела под это дело гениального Хидео Кодзиму, который анонсировал слив ещё одного эксклюзива PlayStation выход Death Stranding Director's Cut на macOS.Я вовсе не противник гейминга, но для таких задач существуют консоли и игровые ПК. Не думаю, что владельцы Mac Studio или MacBook Pro с чипами M2 Max будут залипать в игры по вечерам.Возможно, в будущем Apple планирует это как-то развивать, но пока эта функция не особо нужна на Mac.В macOS Sonoma наконец-то появились великолепные кинематографические обои с красивейшими пейзажами из разных уголков мира. Да, такие заставки в tvOS появились очень давно, и их можно было даже запустить на Mac через утилиту Aerial, но теперь всё реализовано на уровне системы.Одно из самых полезных нововведений этого апдейта. Теперь можно сохранить практически любой сайт в док и запускать его в отдельном окне. Особенно полезно это для сайтов с PWA. Простыми словами, вы можете получить мини-приложение нужного сайта, которое вдобавок сможет отправлять вам уведомления.Так же как и в iOS 17/iPadOS 17, тут можно создавать профили для разделения рабочих и личных вкладок браузера.Вопреки завышенным ожиданиям на фоне многочисленных инсайдов, новая macOS не кажется чем-то новым, как и весь цикл обновлений, представленных на WWDC 2023. Apple вполне могла реализовать все эти функции в iOS 16.7, iPadOS 16.7 и macOS 13.7 Ventura. Возможно, в компании все были заняты революционными очками Vision Pro и разработкой предполагаемого электрокара, что на креатив для новых функций iPhone, iPad и Mac, у них просто не осталось сил.В целом первая бета-версия macOS Sonoma работает стабильно, но я устанавливал её на чистый MacBook Pro с чипом M2 Pro. Возможно, на других моделях Mac она будет работать заметно хуже. Мы настоятельно не рекомендуем вам устанавливать тестовые сборки для разработчиков. Лучше дождаться выхода публичных бета-версий.