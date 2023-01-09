Как бесшовно связать компьютер с iPhone или Android-смартфоном

Компания Intel выпустила приложение Unison. Оно предназначено для «бесшовной» работы компьютера и смартфона — позволяет обмениваться данными между устройствами, совершать звонки, вести переписку и многое другое.
Intel Unison можно установить на компьютер на базе Windows 11 и Android-смартфон или iPhone. После сопряжения через QR-код и Bluetooth устройства будут связаны друг с другом. На компьютер будут приходить уведомления со смартфона, появится возможность выкачивать на компьютер из памяти смартфона фотографии, видео и другие файлы (или наоборот, загружать файлы на мобильное устройство). Также можно читать SMS и отправлять сообщения с компьютера, используя сотовую связь на смартфоне, и совершать звонки контактам из записной книги.
Данные передаются по воздуху (через Bluetooth или Wi-Fi, в том числе напрямую peer-to-peer), когда компьютер и смартфон находятся рядом друг с другом, проводное подключение не требуется. Возможности работы с iPhone слегка урезаны в сравнении с Android-смартфонами из-за ограничений iOS.
Сервис Intel Unison бесплатный и работает в том числе в России.
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