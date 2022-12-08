iPhone 15 может не получить порт USB-C. Apple дали отсрочку по отказу от Lightning

Евросоюз официально установил крайний срок для оснащения всех гаджетов, продаваемых в европейских странах, портом USB-C для зарядки.
В недавно опубликованной директиве ЕС говорится, что все смартфоны и планшеты должны быть оснащены портом USB-C к 28 декабря 2024 года. При этом на устройства, которые полагаются исключительно на беспроводную зарядку, этот закон не распространяется.
Теоретически, Apple ещё может выпустить iPhone без портов, который будет заряжаться и передавать данные по MagSafe, но, скорее всего, компания просто подчинится и перейдёт на USB-C.
Ранее предполагалось, что Apple откажется от Lightning уже в iPhone 15, который выйдет осенью 2023 года, но учитывая отсрочку до декабря 2024 года, компания может реализовать это нововведение только в серии iPhone 16.
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