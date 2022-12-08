Google выпустила самое полезное обновление Chrome для владельцев MacBook

Компания Google выпустила обновлённую версию браузера Chrome для компьютеров Mac с новыми режимами экономии памяти и энергосбережения.Нововведения предоставят пользователям больший контроль над использованием памяти браузером и временем автономной работы.Режим экономии памяти освобождает кэш от вкладок, которые не используются, что обеспечивает более плавную работу с активными страницами. Google считает, что этот режим особенно полезен при выполнении других ресурсоёмких задач — редактировании видеороликов или игр.Новый режим энергосбережения Chrome автоматически ограничивает фоновую активность и визуальные эффекты на сайтах при разрядке батареи MacBook до 20%.Обновление распространяется поэтапно для всех пользователей Chrome версии 108 и выше.