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Google выпустила самое полезное обновление Chrome для владельцев MacBook

Фархад

Chrome

Компания Google выпустила обновлённую версию браузера Chrome для компьютеров Mac с новыми режимами экономии памяти и энергосбережения.

Нововведения предоставят пользователям больший контроль над использованием памяти браузером и временем автономной работы.

Режим экономии памяти освобождает кэш от вкладок, которые не используются, что обеспечивает более плавную работу с активными страницами. Google считает, что этот режим особенно полезен при выполнении других ресурсоёмких задач — редактировании видеороликов или игр.

Chrome

Новый режим энергосбережения Chrome автоматически ограничивает фоновую активность и визуальные эффекты на сайтах при разрядке батареи MacBook до 20%.

Обновление распространяется поэтапно для всех пользователей Chrome версии 108 и выше.

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Источник:
Google
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