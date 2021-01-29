Откройте Safari.

В строке меню выберите раздел «Настройки» и перейдите во вкладку «Дополнения» — здесь в нижней части нужно установить галочку напротив опции «Показывать меню "Разработка" в строке меню».

Чтобы открыть текущую вкладку, вам нужно нажать на меню «Разработка» и выбрать опцию «Открыть страницу с помощью», а затем останется выбрать из раскрывающегося списка один из установленных браузеров.







Браузер Safari в операционной системе macOS позволяет быстро открывать любую вкладку в любом другом приложении для просмотра интернета. С помощью этого небольшого лайфхака вы сможете делать это не используя привычный метод с копированием и вставкой ссылки в адресную строку.Зачастую несколько браузеров держат пользователи под выполнение специфичных задач, разработчики веб-сервисов, а также те, кто таким способом разграничивает работу и повседневное использование. В любом таком случае будет полезна возможность быстро открывать вкладки из Safari в любом другом браузере.