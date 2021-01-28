По данным Counterpoint, компания Apple продемонстрировала сильное увеличение продаж смартфонов в четвёртом квартале 2020 года и заняла первое место на этом рынке. Позиции Huawei которая рвалась в лидеры, наоборот, заметно ослабли.
В последние три месяца прошедшего года Apple отгрузила 90 миллионов смартфонов, заняв 23% от общемировых поставок таких устройств. Аналитики Counterpoint отметили, что Apple значительно усилила свои позиции в премиум-сегменте смартфонов в Китае. Тим Кук на недавнем оглашении финансовых результатов заявил, что две трети смартфонов высокой ценовой категории, продаваемых в Китае, произведены Apple.
Второе место, по подсчётам Counterpoint, заняла Samsung с долей 19%. Третье место у Xiaomi, за ней следуют OPPO и Vivo, а Huawei сползла на шестую позицию.
По итогам 2020 года лидерство по-прежнему удерживает Samsung, второе место у Apple, а далее следуют Xiaomi, OPPO, Vivo и realme. Три последних бренда входят в холдинг BBK, так что можно сказать, что почти весь рынок смартфонов в прошедшем году разделили между собой четыре крупнейших игрока: Samsung, Apple, Xiaomi и бренды, принадлежащие BBK. Надежды Huawei на лидерство не оправдались, и в этом по большей части виноваты санкции, введённые властями США в отношении этой компании.
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