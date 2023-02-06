Как быстро сконвертировать кучу фотографий в один формат на Mac

Фархад

iGuides Automator

С огромным разнообразием форматов изображений, используемых сегодня, несложно столкнуться с проблемами совместимости этих файлов с различными приложениями или сервисами. К счастью, в macOS это можно легко решить конвертацией фотографий в нужный формат.

В самой системе предусмотрен вариант быстрого преобразования формата изображений в Finder или с помощью приложения для предпросмотра, но бывают и случаи, когда требуется сконвертировать множество картинок, например, для загрузки в блог. Для этого нужно всего лишь создать специальную папку и привязать к ней Automator.

Вот как это можно сделать:
  • Запустите приложение Automator из папки Другие в Launchpad (или через поиск Spotlight);
  • Выберите «Новый документ» > «Действие папки»;
  • iGuides Automator
  • В верхней части области рабочего процесса щелкните раскрывающийся список рядом с пунктом «Действие папки получает файлы и папки, добавленные в» и выберите «Другое»;
  • Выберите папку, в которой хранятся изображения для конвертации;
  • iGuides Automator
  • На боковой панели действий выберите «Фото»;
  • Перетащите «Изменить формат изображений» в область рабочего процесса. Automator предложит вам выбрать опцию сохранения оригинальных изображений;
  • iGuides Automator
  • На панели действий «Изменить формат изображений» выберите нужный тип, например, JPG;
  • Теперь сохраните действие нажатием на Command+S;
  • Готово.

Теперь, когда вам нужно будет преобразовать изображение в нужный формат, просто перетащите его в папку, для которой вы назначили действие Automator.

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Комментарии

+912
Grealex
Полезная статья. Для меня этот автоматор всегда был загадкой.
51 минуту назад
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