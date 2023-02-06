Как быстро сконвертировать кучу фотографий в один формат на Mac

Запустите приложение Automator из папки Другие в Launchpad (или через поиск Spotlight);

из папки Другие в Launchpad (или через поиск Spotlight); Выберите «Новый документ» > «Действие папки»;





В верхней части области рабочего процесса щелкните раскрывающийся список рядом с пунктом «Действие папки получает файлы и папки, добавленные в» и выберите «Другое»;

Выберите папку, в которой хранятся изображения для конвертации;





На боковой панели действий выберите «Фото»;

Перетащите «Изменить формат изображений» в область рабочего процесса. Automator предложит вам выбрать опцию сохранения оригинальных изображений;





На панели действий «Изменить формат изображений» выберите нужный тип, например, JPG;

Теперь сохраните действие нажатием на Command+S;

Готово.

С огромным разнообразием форматов изображений, используемых сегодня, несложно столкнуться с проблемами совместимости этих файлов с различными приложениями или сервисами. К счастью, в macOS это можно легко решить конвертацией фотографий в нужный формат.В самой системе предусмотрен вариант быстрого преобразования формата изображений в Finder или с помощью приложения для предпросмотра, но бывают и случаи, когда требуется сконвертировать множество картинок, например, для загрузки в блог. Для этого нужно всего лишь создать специальную папку и привязать к ней Automator.Вот как это можно сделать:Теперь, когда вам нужно будет преобразовать изображение в нужный формат, просто перетащите его в папку, для которой вы назначили действие Automator.