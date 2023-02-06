Как быстро сконвертировать кучу фотографий в один формат на Mac

С огромным разнообразием форматов изображений, используемых сегодня, несложно столкнуться с проблемами совместимости этих файлов с различными приложениями или сервисами. К счастью, в macOS это можно легко решить конвертацией фотографий в нужный формат.
В самой системе предусмотрен вариант быстрого преобразования формата изображений в Finder или с помощью приложения для предпросмотра, но бывают и случаи, когда требуется сконвертировать множество картинок, например, для загрузки в блог. Для этого нужно всего лишь создать специальную папку и привязать к ней Automator.
Вот как это можно сделать:
- Запустите приложение Automator из папки Другие в Launchpad (или через поиск Spotlight);
- Выберите «Новый документ» > «Действие папки»;
- В верхней части области рабочего процесса щелкните раскрывающийся список рядом с пунктом «Действие папки получает файлы и папки, добавленные в» и выберите «Другое»;
- Выберите папку, в которой хранятся изображения для конвертации;
- На боковой панели действий выберите «Фото»;
- Перетащите «Изменить формат изображений» в область рабочего процесса. Automator предложит вам выбрать опцию сохранения оригинальных изображений;
- На панели действий «Изменить формат изображений» выберите нужный тип, например, JPG;
- Теперь сохраните действие нажатием на Command+S;
- Готово.
Теперь, когда вам нужно будет преобразовать изображение в нужный формат, просто перетащите его в папку, для которой вы назначили действие Automator.