Как подключить Telegram Premium со скидкой 40% (Обновлено)



Вчера вечером



Как подключить Telegram Premium на год:

Обновите Telegram до версии 9.4 и откройте его

Пройдите в «Настройки» → Telegram Premium

Установите галочку на годовой тариф.



Готово! Можно оплачивать.



При ежемесячной оплате со счета Apple ID будет списываться 329 рублей, а при покупке годового плана вы заплатите 2390 рублей, что составляет примерно 199 рублей в месяц. Выгода получается даже по сравнению с ценой в Premium Bot — там стоимость подписки составляет 299 рублей в месяц. Годовой план в боте пока не появился.



Вот здесь мы рассказали, Вчера вечером Telegram обновился до версии 9.4 . Апдейт получил много полезных нововведений, и одно из них касается подписки Premium. Теперь у нее появился годовой тариф в дополнение к ежемесячному. Если оплачивать подписку сразу на год вперед, стоимость в пересчете на месяц выходит гораздо дешевле.Можно оплачивать.При ежемесячной оплате со счета Apple ID будет списываться 329 рублей, а при покупке годового плана вы заплатите 2390 рублей, что составляет примерно 199 рублей в месяц. Выгода получается даже по сравнению с ценой в Premium Bot — там стоимость подписки составляет 299 рублей в месяц. Годовой план в боте пока не появился.Вот здесь мы рассказали, как оплачивать любые покупки и подписки на iPhone и iPad.

теперь также можно оформить годовую подписку с жирнейшей скидкой всего за. Для этого достаточно отправить боту командуи подтвердить платёж.