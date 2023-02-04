Как подключить Telegram Premium со скидкой 40% (Обновлено)

Олег

Premium


Вчера вечером Telegram обновился до версии 9.4. Апдейт получил много полезных нововведений, и одно из них касается подписки Premium. Теперь у нее появился годовой тариф в дополнение к ежемесячному. Если оплачивать подписку сразу на год вперед, стоимость в пересчете на месяц выходит гораздо дешевле.

Как подключить Telegram Premium на год:
  • Обновите Telegram до версии 9.4 и откройте его
  • Пройдите в «Настройки» → Telegram Premium
  • Установите галочку на годовой тариф.
Premium

Готово! Можно оплачивать.

При ежемесячной оплате со счета Apple ID будет списываться 329 рублей, а при покупке годового плана вы заплатите 2390 рублей, что составляет примерно 199 рублей в месяц. Выгода получается даже по сравнению с ценой в Premium Bot — там стоимость подписки составляет 299 рублей в месяц. Годовой план в боте пока не появился.

Вот здесь мы рассказали, как оплачивать любые покупки и подписки на iPhone и iPad. 

UPD: В Premium Bot теперь также можно оформить годовую подписку с жирнейшей скидкой всего за 1990 рублей. Для этого достаточно отправить боту команду /upgrade и подтвердить платёж.

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Комментарии

Ckor_30
+627
Ckor_30
И зачем он нужен ради живых смайлов и чуть быстрее загрузкой 🫥
Сегодня в 10:25
#
Hello!
+570
Hello! Ckor_30
Скйчас вам накидают 😄
Сегодня в 10:33
#
tellurian
+5029
tellurian Ckor_30
Нужен тем, кто на каналах деньги зарабатывает
Сегодня в 11:30
#
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