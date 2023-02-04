Как подключить Telegram Premium со скидкой 40% (Обновлено)

Вчера вечером Telegram обновился до версии 9.4. Апдейт получил много полезных нововведений, и одно из них касается подписки Premium. Теперь у нее появился годовой тариф в дополнение к ежемесячному. Если оплачивать подписку сразу на год вперед, стоимость в пересчете на месяц выходит гораздо дешевле.
Как подключить Telegram Premium на год:
- Обновите Telegram до версии 9.4 и откройте его
- Пройдите в «Настройки» → Telegram Premium
- Установите галочку на годовой тариф.
Готово! Можно оплачивать.
При ежемесячной оплате со счета Apple ID будет списываться 329 рублей, а при покупке годового плана вы заплатите 2390 рублей, что составляет примерно 199 рублей в месяц. Выгода получается даже по сравнению с ценой в Premium Bot — там стоимость подписки составляет 299 рублей в месяц. Годовой план в боте пока не появился.
Вот здесь мы рассказали, как оплачивать любые покупки и подписки на iPhone и iPad.
UPD: В Premium Bot теперь также можно оформить годовую подписку с жирнейшей скидкой всего за 1990 рублей. Для этого достаточно отправить боту команду /upgrade и подтвердить платёж.