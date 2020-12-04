Family Sharing for Subscriptions just went live. pic.twitter.com/QxPDiztNWw — Ryan Jones (@rjonesy) December 3, 2020

Для активации новой функции необходимо сначала настроить «Семейный доступ Apple ID».

Если он не настроен, то открывайте «Настройки», нажимайте на свою аватарку, а затем выбирайте «Семейный доступ», чтобы настроить группу семейного доступа и пригласить в нее участников.

На компьютерах Mac откройте «Системные настройки», выберите раздел «Семейный доступ», а затем подтвердите идентификатор Apple ID, который будет использоваться для функции «Семейный доступ», и убедитесь, что установлен флажок «Поделиться моими покупками». После этого следуйте инструкциям на экране.

Если «Семейный доступ Apple ID» уже работает, откройте App Store, нажмите на фото своего профиля, а затем перейдите в «Подписки» и активируйте опцию «Делиться новыми подписками».







Владельцы iPhone и iPad, которые делятся приложениями со своими членами семьи, используя функцию Apple Family Sharing, теперь могут сделать то же самое с подписками.В настройках App Store в разделе «Подписки» появился параметр «Делиться новыми подписками». Как понятно из названия, он позволяет членам семьи разделить подписки. Ранее каждому приходилось подписываться индивидуально. Новая опция доступна только для пользователей iOS 14.2.Apple объявила о возможности совместного использования подписки на iOS 14, iPadOS 14 и macOS Big Sur в июне. Разработчики сами решают, будут ли подписки в их приложениях доступны для членов семейного доступа. Некоторые программы уже поддерживают новую функцию.