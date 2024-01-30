Как добавить в Windows шикарный регулятор громкости с огромным количеством возможностей

С одним из недавних обновлений в Windows 11 появился улучшенный регулятор громкости, но ему до сих пор не хватает некоторых функций, которые есть у сторонних решений. Например, у приложения Volumey, которое доступно в официальном магазине.
Volumey — проект с открытым исходным кодом, пользоваться этой утилитой можно бесплатно, она не содержит возможностей, которые разблокировались бы за деньги.
Volumey добавляется в автозагрузку Windows и запускается фоном сразу после включения или перезагрузки компьютера. На панели задач появляется ещё один значок динамика, после нажатия на которые появляются расширенные настройки звука. Можно выбрать, через что играет звук (звуковую карту или софт для обработки аудио), а также настроить громкость отдельно для каждого приложения. Впрочем, это есть и в стандартном микшере, но Volumey позволяет ещё и настроить горячие клавиши для регулировки громкости в целом или в любом приложении.
На практике это означает, что вы можете включить аудиоплеер и запустить игру, а когда звук музыки станет некомфортным (слишком тихим или, наоборот, громким), вы можете отрегулировать его горячими клавишами, не отрываясь от геймплея. Также можно быстро менять устройство вывода звука нажатием горячих клавиш (например, на тот случай, если вам нужно переключиться между наушниками и колонками или обратно).
У Volumey есть и недостатки: например, неудобно иметь на панели задач два значка регулировки звука. Иногда Volumey перестаёт работать и не запускается, поэтому приходится перезагружать компьютер или удалять приложение через меню «Пуск» и устанавливать заново из магазина.
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