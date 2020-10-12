С обновлением до EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 смартфоны Huawei и Honor лишаются возможности записывать телефонные разговоры напрямую с линии. Приходится либо отказываться от этой возможности или использовать приложения, которые захватывают звук через диктофон (то есть, общаться нужно по громкой связи, иначе голос собеседника не запишется).
К счастью, нашлось решение проблемы — линейную запись телефонных разговоров можно вернуть, установив системное приложение Call Recording.
Установите CallRecording: скачайте этот APK-файл, запустите его и перезагрузите смартфон.
Если у вас установлена старая версия Call Recording (или «Запись разговоров»), удалите её через системные настройки.
После этого в стандартном интерфейсе звонилки появится кнопка для запуска записи. Нажмите её во время разговора — ваша беседа запишется. Записи можно прослушать непосредственно в номеронабирателе или в приложении «Диктофон». Там же их можно отредактировать (например, вырезать неинтересные моменты).
Чтобы не заморачиваться с запуском записи вручную, откройте настройки приложения через номеронабиратель и среди доступных опций выберите автоматический запуск записи.
Имейте в виду, что запись разговоров будет недоступна, если для набора номера вы пользуетесь не дефолтным приложением «Телефон», а каким-нибудь сторонним — Call Recording не встраивается в эти приложения, поскольку является частью системных функций.
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