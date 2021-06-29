Microsoft запустила в режиме бета-тестирования Xbox Cloud Gaming. Сервис позволяет играть в AAA-игры через браузер, а это означает, что вы сможете погонять в Forza или Halo прямо в Safari на своем iPhone или iPad. Рассказываем как это работает.
Что нужно для работы Xbox Cloud Gaming
- Для России VPN. Мы тестировали вместе с сервисом 1.1.1.1 и опцией WARP+.
- Подписка Xbox Game Pass Ultimate
- Совместимый браузер: любое устройство Apple с iOS и iPadOS 14.4 и выше
- Совместимый контроллер: конечно же лучше использовать геймпад от Xbox One или Series X|S.
- Стабильное соединение: рекомендуемая скорость от 10 мбит/с и Wi-Fi 5 Ггц
Запускаем Xbox Cloud Gaming на iPhone или iPad
- Включите VPN
- Откройте в Safari страницу https://www.xbox.com/play
- Нажмите Sign In и авторизируйтесь со своей учетной записью Microsoft, к которой привязана подписка Xbox Game Pass Ultimate
- Откроется страница с каталогом игр и вас попросят добавить значок сервиса на экран «Домой»
- После этого запустите сервиса с помощью созданного значка
- Выбирайте любую игру, мы протестировали DOOM 2016 и Halo 5
Как подключить геймпад Xbox к iPhone или iPad
Поддерживаемые беспроводные контроллеры
- Xbox Wireless Controller (модель 1708) с Bluetooth
- Xbox Elite Wireless Controller Series 2
- Xbox Adaptive Controller
- Xbox Wireless Controller Series S и Series X
- Нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер.
- Нажмите и удерживайте кнопку Connect в течение нескольких секунд, чтобы перевести контроллер в режим создания пары.
- Перейдите в «Настройки» > Bluetooth. Здесь в списке новых устройств выберите Xbox Wireless Controller, после этого геймпад будет подключен к вашему устройству.
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