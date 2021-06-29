Xbox Cloud Gaming

Microsoft запустила в режиме бета-тестирования Xbox Cloud Gaming. Сервис позволяет играть в AAA-игры через браузер, а это означает, что вы сможете погонять в Forza или Halo прямо в Safari на своем iPhone или iPad. Рассказываем как это работает.

Что нужно для работы Xbox Cloud Gaming
  • Для России VPN. Мы тестировали вместе с сервисом 1.1.1.1 и опцией WARP+.
  • Подписка Xbox Game Pass Ultimate
  • Совместимый браузер: любое устройство Apple с iOS и iPadOS 14.4 и выше
  • Совместимый контроллер: конечно же лучше использовать геймпад от Xbox One или Series X|S.
  • Стабильное соединение: рекомендуемая скорость от 10 мбит/с и Wi-Fi 5 Ггц

Запускаем Xbox Cloud Gaming на iPhone или iPad
  • Включите VPN
  • Откройте в Safari страницу https://www.xbox.com/play
  • Нажмите Sign In и авторизируйтесь со своей учетной записью Microsoft, к которой привязана подписка Xbox Game Pass Ultimate
  • Откроется страница с каталогом игр и вас попросят добавить значок сервиса на экран «Домой»
Xbox Cloud Gaming
  • После этого запустите сервиса с помощью созданного значка
  • Выбирайте любую игру, мы протестировали DOOM 2016 и Halo 5



Как подключить геймпад Xbox к iPhone или iPad

Xbox x iPad

Поддерживаемые беспроводные контроллеры
  • Xbox Wireless Controller (модель 1708) с Bluetooth
  • Xbox Elite Wireless Controller Series 2
  • Xbox Adaptive Controller
  • Xbox Wireless Controller Series S и Series X
Создание пары между контроллером и iPhone или iPad
  • Нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер.
  • Нажмите и удерживайте кнопку Connect в течение нескольких секунд, чтобы перевести контроллер в режим создания пары.
  • Перейдите в «Настройки» > Bluetooth. Здесь в списке новых устройств выберите Xbox Wireless Controller, после этого геймпад будет подключен к вашему устройству.
Сразу стоит отметить, что сервис сейчас находится в режиме бета-тестирования, поэтому его работа не идеальна. В AAA-играх могут наблюдаться задержки, с играми попроще дела обстоят наилучшим образом. Интересное наблюдение по поводу VPN, после запуска стриминга его можно отключить и Xbox Cloud Gaming продолжит свою работу. Остается дождаться публичного запуска и официальную поддержку сервиса в России.


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