Что нужно для работы Xbox Cloud Gaming

Для России VPN. Мы тестировали вместе с сервисом 1.1.1.1 и опцией WARP+.

Подписка Xbox Game Pass Ultimate

Совместимый браузер: любое устройство Apple с iOS и iPadOS 14.4 и выше

Совместимый контроллер: конечно же лучше использовать геймпад от Xbox One или Series X|S.

Стабильное соединение: рекомендуемая скорость от 10 мбит/с и Wi-Fi 5 Ггц

Запускаем Xbox Cloud Gaming на iPhone или iPad

Включите VPN

Откройте в Safari страницу https://www.xbox.com/play

Нажмите Sign In и авторизируйтесь со своей учетной записью Microsoft, к которой привязана подписка Xbox Game Pass Ultimate

Откроется страница с каталогом игр и вас попросят добавить значок сервиса на экран «Домой»

После этого запустите сервиса с помощью созданного значка

Выбирайте любую игру, мы протестировали DOOM 2016 и Halo 5

Как подключить геймпад Xbox к iPhone или iPad

Xbox Wireless Controller (модель 1708) с Bluetooth

Xbox Elite Wireless Controller Series 2

Xbox Adaptive Controller

Xbox Wireless Controller Series S и Series X

Нажмите кнопку Xbox, чтобы включить контроллер.

Нажмите и удерживайте кнопку Connect в течение нескольких секунд, чтобы перевести контроллер в режим создания пары.

Перейдите в «Настройки» > Bluetooth. Здесь в списке новых устройств выберите Xbox Wireless Controller, после этого геймпад будет подключен к вашему устройству.







Microsoft запустила в режиме бета-тестирования Xbox Cloud Gaming. Сервис позволяет играть в AAA-игры через браузер, а это означает, что вы сможете погонять в Forza или Halo прямо в Safari на своем iPhone или iPad. Рассказываем как это работает.Сразу стоит отметить, что сервис сейчас находится в режиме бета-тестирования, поэтому его работа не идеальна. В AAA-играх могут наблюдаться задержки, с играми попроще дела обстоят наилучшим образом. Интересное наблюдение по поводу VPN, после запуска стриминга его можно отключить и Xbox Cloud Gaming продолжит свою работу. Остается дождаться публичного запуска и официальную поддержку сервиса в России.