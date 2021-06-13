Microsoft и Bethesda в рамках мероприятия E3 2021 провели первую совместную презентацию. В этой статье мы собрали все анонсы ивента.
StarfieldОдним из самых ярких событий стало открытие презентации, которое началось с трейлера Starfield. Разработчики наконец-то объявили дату выхода. Игра выйдет 11 ноября 2022 года эксклюзивно на Xbox.
S.T.A.L.K.E.R. 2Студия GSC наконец-то представила полноценный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с демонстрацией игрового процесса. Шутер выпустят 28 апреля 2022 года. Запуск планируется эксклюзивно на ПК и Xbox Series X|S.
Back 4 BloodРелиз кооперативного шутера от разработчиков Left 4 Dead состоится 12 октября. Игра будет сразу доступна в Game Pass.
ContrabandНовый тайтл от разработчиков из Avalanche Studios, которые могут быть известны по проектам Just Cause и RAGE 2.
«Пираты Карибского моря» в Sea of ThievesДополнение выйдет 22 июня.
Yakuza: Like a DragonИгра будет доступна сегодня в Xbox Game Pass.
Battlefield 2042На презентации Xbox показали первый геймплейный трейлер многопользовательского шутера от EA и DICE.
12 MinutesРелиз проекта назначили на 19 августа. Героев озвучивали Джеймс Макэвой, Дейзи Ридли и Уиллем Дэфо.
Psychonauts 2Дата выхода: 25 августа.
Игры Bethesda в Game PassБиблиотека сервиса Xbox Game Pass пополнится новыми играми Bethesda. В каталог добавят DOOM Eternal, серию Fallout, The Evil Within 2, Rage и другие проекты.
Fallout 76Разработчики анонсировали два крупных дополнения. Steel Reign выйдет 7 июля, а Expeditions: The Pitt в 2022 году.
The Elder Scrolls OnlineОбновленная версия MMO для Xbox Series X|S и PS5 выходит 15 июня.
Party AnimalsИгру выпустят в 2022 году и она будет сразу доступна в Game Pass.
HadesПроект от разработчиков Bastion и Transistor появится 13 августа в Game Pass.
Somerville
Halo InfiniteМногопользовательский режим будет доступен бесплатно. Релиз запланирован на конец 2021 года.
Diablo II: ResurrectedОбновленная версия культовой RPG от Blizzard выйдет 23 сентября.
A Plague Tale: RequiemДата выхода: 2022 год.
Far Cry 6Демонстрация игрового процесса.
Slime Rancher 2Дата выхода: 2022 год.
ShreddersДата выхода: декабрь 2021-го года.
Atomic HeartНовый трейлер игры от студии Mundfish. Игра выйдет сразу в Game Pass, а дату релиза опять не назвали.
ReplacedДата выхода: 2022 год.
GroundedОбновление Shroom & Doom выйдет 30 июня.
Among Us
Eiyuden Chronicle: Hundred HeroesДата выхода: 2023 год.
The AscentРелиз состоится 19 августа сразу в Game Pass.
Age of Empiress IVДата выхода: 28 октября.
The Outer Worlds 2На старте игра будет эксклюзивом Xbox.
Microsoft Flight SimulatorСимулятор выйдет 27 июля на Xbox Series X|S, а осенью выпустят дополнение «Топ Ган: Мэверик».
Forza Horizon 5Продолжение гоночной серии выпустят 9 ноября на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.
RedfallНовый эксклюзивный тайтл для Xbox от студии Arkane Austin.
Запись трансляции
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