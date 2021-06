Starfield

Microsoft и Bethesda в рамках мероприятия E3 2021 провели первую совместную презентацию. В этой статье мы собрали все анонсы ивента.Одним из самых ярких событий стало открытие презентации, которое началось с трейлера Starfield. Разработчики наконец-то объявили дату выхода. Игра выйдет 11 ноября 2022 года эксклюзивно на Xbox.Студия GSC наконец-то представила полноценный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с демонстрацией игрового процесса. Шутер выпустят 28 апреля 2022 года. Запуск планируется эксклюзивно на ПК и Xbox Series X|S.Релиз кооперативного шутера от разработчиков Left 4 Dead состоится 12 октября. Игра будет сразу доступна в Game Pass.Новый тайтл от разработчиков из Avalanche Studios, которые могут быть известны по проектам Just Cause и RAGE 2.Дополнение выйдет 22 июня.Игра будет доступна сегодня в Xbox Game Pass.На презентации Xbox показали первый геймплейный трейлер многопользовательского шутера от EA и DICE.Релиз проекта назначили на 19 августа. Героев озвучивали Джеймс Макэвой, Дейзи Ридли и Уиллем Дэфо.Дата выхода: 25 августа.Библиотека сервиса Xbox Game Pass пополнится новыми играми Bethesda. В каталог добавят DOOM Eternal, серию Fallout, The Evil Within 2, Rage и другие проекты.Разработчики анонсировали два крупных дополнения. Steel Reign выйдет 7 июля, а Expeditions: The Pitt в 2022 году.Обновленная версия MMO для Xbox Series X|S и PS5 выходит 15 июня.Игру выпустят в 2022 году и она будет сразу доступна в Game Pass.Проект от разработчиков Bastion и Transistor появится 13 августа в Game Pass.Многопользовательский режим будет доступен бесплатно. Релиз запланирован на конец 2021 года.Обновленная версия культовой RPG от Blizzard выйдет 23 сентября.Дата выхода: 2022 год.Демонстрация игрового процесса.Дата выхода: 2022 год.Дата выхода: декабрь 2021-го года.Новый трейлер игры от студии Mundfish. Игра выйдет сразу в Game Pass, а дату релиза опять не назвали.Дата выхода: 2022 год.Обновление Shroom & Doom выйдет 30 июня.Дата выхода: 2023 год.Релиз состоится 19 августа сразу в Game Pass.Дата выхода: 28 октября.На старте игра будет эксклюзивом Xbox.Симулятор выйдет 27 июля на Xbox Series X|S, а осенью выпустят дополнение «Топ Ган: Мэверик».Продолжение гоночной серии выпустят 9 ноября на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.Новый эксклюзивный тайтл для Xbox от студии Arkane Austin.