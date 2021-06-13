Starfield

Microsoft и Bethesda в рамках мероприятия E3 2021 провели первую совместную презентацию. В этой статье мы собрали все анонсы ивента.

Starfield

Одним из самых ярких событий стало открытие презентации, которое началось с трейлера Starfield. Разработчики наконец-то объявили дату выхода. Игра выйдет 11 ноября 2022 года эксклюзивно на Xbox.


S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC наконец-то представила полноценный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 с демонстрацией игрового процесса. Шутер выпустят 28 апреля 2022 года. Запуск планируется эксклюзивно на ПК и Xbox Series X|S.


Back 4 Blood

Релиз кооперативного шутера от разработчиков Left 4 Dead состоится 12 октября. Игра будет сразу доступна в Game Pass.


Contraband

Новый тайтл от разработчиков из Avalanche Studios, которые могут быть известны по проектам Just Cause и RAGE 2.


«Пираты Карибского моря» в Sea of Thieves

Дополнение выйдет 22 июня.


Yakuza: Like a Dragon

Игра будет доступна сегодня в Xbox Game Pass.


Battlefield 2042

На презентации Xbox показали первый геймплейный трейлер многопользовательского шутера от EA и DICE.


12 Minutes

Релиз проекта назначили на 19 августа. Героев озвучивали Джеймс Макэвой, Дейзи Ридли и Уиллем Дэфо.


Psychonauts 2

Дата выхода: 25 августа.


Игры Bethesda в Game Pass

Библиотека сервиса Xbox Game Pass пополнится новыми играми Bethesda. В каталог добавят DOOM Eternal, серию Fallout, The Evil Within 2, Rage и другие проекты.

Xbox Game Pass

Fallout 76

Разработчики анонсировали два крупных дополнения. Steel Reign выйдет 7 июля, а Expeditions: The Pitt в 2022 году.




The Elder Scrolls Online

Обновленная версия MMO для Xbox Series X|S и PS5 выходит 15 июня.


Party Animals

Игру выпустят в 2022 году и она будет сразу доступна в Game Pass.


Hades

Проект от разработчиков Bastion и Transistor появится 13 августа в Game Pass.


Somerville



Halo Infinite

Многопользовательский режим будет доступен бесплатно. Релиз запланирован на конец 2021 года.




Diablo II: Resurrected

Обновленная версия культовой RPG от Blizzard выйдет 23 сентября.


A Plague Tale: Requiem

Дата выхода: 2022 год.


Far Cry 6

Демонстрация игрового процесса.


Slime Rancher 2

Дата выхода: 2022 год.


Shredders

Дата выхода: декабрь 2021-го года.


Atomic Heart

Новый трейлер игры от студии Mundfish. Игра выйдет сразу в Game Pass, а дату релиза опять не назвали.


Replaced

Дата выхода: 2022 год.


Grounded

Обновление Shroom & Doom выйдет 30 июня.


Among Us



Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Дата выхода: 2023 год.


The Ascent

Релиз состоится 19 августа сразу в Game Pass.


Age of Empiress IV

Дата выхода: 28 октября.


The Outer Worlds 2

На старте игра будет эксклюзивом Xbox.


Microsoft Flight Simulator

Симулятор выйдет 27 июля на Xbox Series X|S, а осенью выпустят дополнение «Топ Ган: Мэверик».

Forza Horizon 5

Продолжение гоночной серии выпустят 9 ноября на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.

Redfall

Новый эксклюзивный тайтл для Xbox от студии Arkane Austin.


Запись трансляции


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