Тяжела и неказиста жизнь геймера во время Второго великого бума эфирного майнинга — смотреть на цены видеокарт впечатлительным людям точно не стоит. Но поиграть в новинки хочется многим, и сделать это можно, разумеется, не только на собственном мощном ПК. Поэтому в этой статье мы рассмотрим 5 способов, как прикоснуться к современным ААА-играм, не продавая почку за топовую видеокарту.
Бюджетный способ: облачный гейминг
Мы живем во времена, когда даже по LTE можно смотреть 4К-видео, чего там говорить до домашний интернет, скорости которого даже в небольших городах нередко превышают сотню-другую мегабит в секунду. И это позволяет заняться «игрой по телефону» — а точнее облачным геймингом. В чем его суть?
От вас требуется только стабильный интернет-канал хотя бы на 15-20 Мб/с и компьютер или ноутбук, способный тянуть потоковое FHD видео. Вы устанавливаете специальный клиент, который будет транслировать вам картинку от удаленных мощных ПК, а от вас — управление. Как итог, даже на лэптопе 10-летней давности, который задумывается в Doka 2, можно будет насладиться Cyberpunk 2077 на максимальных настройках графики.
В чем здесь подвох? Во-первых, требуется действительно стабильный интернет и проживание не особо далеко от Европы, где находятся все сервера. Чем выше пинг и хуже стабильность интернета — тем неприятнее вам будет играть. Во-вторых, качество картинки будет хуже, чем если игра будет обрабатываться на вашем «железе», но никто не мешает транслировать 4К на FHD-монитор, компенсируя это. В-третьих, такое удовольствие может показаться не самым дешевым: например, GeForce Now обойдется в тысячу рублей в месяц.
Вообще говоря, для сервиса от Nvidia даже ПК не нужен — поиграть можно даже с телефона.
Но, если посмотреть на цену среднеуровневой Nvidia RTX 3060, такая стоимость подписки перестает казаться заоблачной: за 100 тысяч рублей, которые стоит сейчас сия видеокарта, вы сможете поиграть 100 месяцев или больше 8 лет. К тому же в любой момент вы можете прекратить платить за подписку, если в счастливом будущем найдете RTX 3060 за рекомендованные 35 тысяч рублей.
Так что облачный гейминг действительно имеет место быть — по крайней мере, стоит попробовать, так как многие такие сервисы позволяют вам сначала некоторое время поиграть бесплатно, и, если качество и задержка вас устраивают, оформить подписку.
Кардинальный способ: покупка Xbox
И хотя новые консоли тоже находятся в дефиците, купить их все же проще, чем видеокарты. Например, за новый Xbox Series X вам придется отдать около 55-60 тысяч рублей, а за Xbox Series S — и того меньше, 30-35 тысяч. За такие деньги сейчас получится найти разве что простенькую видеокарту уровня Nvidia GTX 1660, которая будет тянуть игры ощутимо хуже. А ведь нужно будет еще как минимум столько же отдать за остальные комплектующие, что делает консоли интересными для покупки.
Новый Xbox уже можно спокойно купить в большинстве относительно крупных городов с терпимой переплатой.
Из минусов можно отметить управление: если вы, как потомственный ПК-боярин, привыкли к клавиатуре и мыши, то на консолях придется привыкать к геймпаду, и далеко не во всех играх он будет удобен. Также придется забыть про пиратство, да и цены на некоторые ААА-проекты неприятно удивят в сравнении со Steam. Но, с другой стороны, вы получаете игровое устройство, которое будет эти самые игры тянуть еще 6-7 лет, а сейчас тот же Xbox Series X способен это делать на высоких настройках графики в 4К и с трассировкой лучей.
Почему именно Xbox, а не PlayStation? Во-первых, консоль от Microsoft традиционно ближе к ПК: большая часть новых игр выходит на обе платформы — например, таким будет S.T.A.L.K.E.R. 2. Во-вторых, цены на детище от Sony все еще не внушают оптимизма: отдавать за PlayStation 5 под 85-90 тысяч рублей, что вдвое выше рекомендованной цены, решится не каждый.
Суровый способ: сборка ПК с мощной интегрированной графикой
Если же вас не устраивают подписки и вы терпеть не можете консоли, но и платить пару сотен тысяч рублей за видеокарту не планируете — есть компромиссный вариант. Так как цены на технику (да и не только) в СНГ редко падают, можно сейчас собрать мощный ПК с топовым процессором, большим объемом ОЗУ, быстрым SSD, качественным блоком питания и... мощной интегрированной графикой.
Про это я уже делал отдельную статью, и вкратце имеет смысл покупка процессора AMD Ryzen 4000G с 6 или 8 ядрами. С одной стороны, они в будущем и RTX 3080, и даже RTX 3090 вытянут. С другой стороны, они имеют быструю интегрированную графику Vega, которая временами на 20-25% быстрее «затычки» Nvidia GT 1030.
После разгона на Vega 8 вполне можно поиграть даже в ААА-хиты, такие как Death Stranding.
Как итог, сразу после сборки вы получите возможность поиграть в большую часть игр. Да, современные тяжелые проекты, такие как Red Dead Redemption 2, пойдут разве что на низких настройках в HD. Но, например, такая классика, как Ведьмак 3, будет вполне играбельной и в FHD с высоким качеством графики — на ее релизе далеко не каждая видеокарта могла выдать такую производительность.
Короче говоря, если вы — суровый челябинский геймер, который проходит игры только ради сюжета, или же если вы справедливо боитесь, что в будущем с ценами на большую часть комплектующих все будет только хуже — это неплохой способ хоть как-то поиграть здесь и сейчас.
Рискованный способ: покупка б/у-видеокарты, которая не подходит для майнинга
Я также описывал этот способ в отдельной статье, хотя и нужно отметить, что актуальность она слегка потеряла, так как цены на б/у-рынке из-за майнинга выросли еще сильнее. Но все же это неплохая возможность получить мощную видеокарту прошлого, которая все еще поддерживается драйверами и способна неплохо тянуть современные игры. Что главное — тянуть куда лучше, чем «доступные» современные видеокарты, за которые просят сотни нефти.
Банальный пример — Nvidia GTX 970, у которой 4 ГБ (на деле 3.5) видеопамяти. Для игр этого все еще достаточно, для майнинга эфира — уже нет. В итоге за такую видеокарту попросят на Avito около 15 тысяч рублей, а ведь она на 15-20% быстрее GTX 1650, которую едва ли получится взять дешевле 20 тысяч. Разумеется, с такой видеокартой не приходится рассчитывать на ультра-настройки графики в ААА-играх, но все еще получить консольный FPS на среднем пресете в FHD даже в Cyberpunk 2077 вполне реально.
Видеокарта из 2014 года все еще тащит: в играх она быстрее и GTX 1650, и AMD RX 470. А ведь последняя в версии с 8 ГБ стоит раза в два дороже.
Мобильный способ: покупка игрового ноутбука
Также не самый плохой способ прикоснуться к топовым играм — и все из-за того, что майнеры ноутбуки берут неохотно: они и греются сильно при долгой работе, и имеют кучу лишних «железок» кроме видеокарт, да и обслуживать их тяжелее. Так что, конечно, какая-то часть игровых лэптопов осела в подвалах и гаражах майнеров, но все еще купить их можно свободно и по терпимым ценам.
Временами даже очень терпимым: например, за полноценный ноутбук с 4-ядерным CPU и RTX 3060 вам придется отдать 90-95 тысяч рублей, и это — только вдумайтесь — дешевле одной такой десктопной видеокарты. Да, последняя будет на десяток-другой процентов быстрее, но не стоит забывать, что еще как минимум половину ее стоимости придется отдать за остальные комплектующие. Так что ноутбуки тут получаются как консоли: переплата из-за дефицита есть, но она разумная и вы сразу получаете готовый девайс для игр.
Ноутбуки с мощными видеокартами стоят достаточно вменяемых денег даже по меркам дефицита.
Минус тут, пожалуй, только один: новые Xbox стоят дешевле и в общем-то они мощнее (по крайней мере Series X). С другой стороны, игровые ноутбуки никто не мешает использовать и для работы, да и по прямому назначению — как портативный гаджет, тем более что современные лэптопы давно уже не являются 5-килограммовыми кирпичами, живущими без розетки полчаса.
В итоге, как видите, есть как минимум 5 способов поиграть, не покупая втридорога новую видеокарту. Да, некоторые способы можно назвать компромиссными, поэтому никогда не поздно записаться в секту ждунов: рано или поздно дефицит закончится, и цены на видеокарты придут в норму. Да, возможно это случится только в следующем году — но игры сложно назвать чем-то необходимым для жизни, так что если у вас есть возможность подождать — стоит так поступить.
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