Как использовать компьютер с Windows 11 для раздачи интернета по Wi-Fi без роутера

В сравнении с предыдущими версиями Windows в Windows 11 значительно упрощено создание хот-спота — точки доступа для раздачи интернета по Wi-Fi другим устройствам. Эта возможность пригодится в тех случаях, когда роутера нет или он сломался — можно подключить ноутбук или компьютер к интернету через кабель и организовать подключение других гаджетов по воздуху через сетевую карту.
Откройте «Параметры» (Win + I или через «Пуск»). Перейдите в раздел «Сеть и интернет», зайдите в подраздел «Мобильный хот-спот» и включите тумблер напротив хот-спота. В свойствах хот-спота задайте название сети и пароль для подключения к ней.
Если вы ограничены в электроэнергии (например, интернет раздаётся с ноутбука, который питается от аккумулятора), имеет смысл включить раздачу в режиме энергосбережения. В этом случае хот-спот будет автоматически отключаться, если к нему не подключен ни один гаджет. Включить его повторно можно там же в «Параметрах».