Как исправить работу трекпада в macOS, если он перестал распознавать жесты

Некоторые пользователи компьютеров Apple периодически сталкиваются с неприятным багом, который приводит к тому, что Mac перестаёт распознавать жесты трекпада.
В частности, проблема распространяется на возможности зума с помощью трекпада. Судя по сообщениям на форумах поддержки Apple, она существует ещё со времен macOS Monterey. Увы, производитель не предлагает никакого решения, а устранить баг можно только при помощи перезагрузки системы или через команду принудительного перезапуска панели Док в терминале.
К счастью, в сети уже появилась специальная утилита, которая решают проблему в один клик. Энтузиаст Дэн Лю разработал мини-приложение под названием «Pinch», которое висит в строке меню macOS и запускает эту специальную команду терминала за вас.
Скачать утилиту можно с GitHub по этой ссылке.
А новые наушники и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides