Как исправить работу трекпада в macOS, если он перестал распознавать жесты

Фархад

MacBook Air

Некоторые пользователи компьютеров Apple периодически сталкиваются с неприятным багом, который приводит к тому, что Mac перестаёт распознавать жесты трекпада.

В частности, проблема распространяется на возможности зума с помощью трекпада. Судя по сообщениям на форумах поддержки Apple, она существует ещё со времен macOS Monterey. Увы, производитель не предлагает никакого решения, а устранить баг можно только при помощи перезагрузки системы или через команду принудительного перезапуска панели Док в терминале.

К счастью, в сети уже появилась специальная утилита, которая решают проблему в один клик. Энтузиаст Дэн Лю разработал мини-приложение под названием «Pinch», которое висит в строке меню macOS и запускает эту специальную команду терминала за вас.

Mac Trackpad fix

Скачать утилиту можно с GitHub по этой ссылке.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

GSmirnov
+548
GSmirnov
Зум для масштабирования. Надо же такую дичь придумать. И не ужели нельзя нормально перевести оригинальную статью? Там все так понятно написано, не то что: "которое висит в строке меню macOS и запускает эту специальную команду терминала за вас". Приложение само понимает когда у меня трекпад сломался и фиксит?
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