Как включить удержание вызова на iPhone. Эта секретная кнопка поможет вам взять паузу в серьёзной беседе

нажмите и удерживайте кнопку отключения микрофона несколько секунд

За последние пару лет телефонные звонки перешли из разряда обыденности в проявление признаков дурного тона со стороны звонящего, за что можно поблагодарить социальные сети и мессенджеры. Многим людям так общаться намного проще — можно просмотреть сообщение, всё обдумать и только потом ответить. Тем не менее говорить по телефону иногда приходится, а в некоторых ситуациях с ходу дать ответ на какой-либо вопрос сложно. К счастью, есть небольшой лайфхак для iPhone, который позволит поставить разговор «на паузу», не дожидаясь спасительного звонка по второй линии.За прошедшие 15 лет инженеры Apple провели феноменальную работу по созданию идеальной мобильной операционной с нуля. Согласитесь, ни один другой смартфон не предлагает настолько интуитивно понятное управление различными функциями, как это реализовано в iPhone. Но, увы, в iOS не обошлось и без своих косяков.Только посмотрите, как выглядит экран, когда кто-то вам звонит по второй линии. С таким неочевидным набором вариантов переключения очень сложно не ошибиться. Но если тут Apple хотя бы предлагает вариант удержания вызова, то без второй линии просто поставить разговор «на паузу» вообще ни чуть не интуитивно. Возможно, вы даже не знали о существовании этой фичи в iPhone до выхода этого гайда.Чтобы поставить вызов на удержание без второй линии, нужно совершить— прямо в меню звонкадо появления значка паузы.Отдельно отмечу, что на Android-смартфонах это реализовано намного удобней — там в звонилке есть отдельная кнопка для удержания вызова.