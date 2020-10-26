Как измерить рост человека с помощью iPhone 12 Pro

Направьте iPhone так, чтобы человек, рост которого нужно измерить, полностью находился в кадре — от макушки до пят.

Через мгновение над головой (прической или головным убором) отобразится линия, под которой будет указан измеренный рост.

Чтобы сделать снимок с размерами объекта, коснитесь кнопки спуска затвора.

Чтобы сохранить фото, коснитесь снимка экрана в левом нижнем углу, коснитесь «Готово», затем выберите «Сохранить в Фото» или «Сохранить в Файлы».







В моделях iPhone 12 Pro появился новый датчик LiDAR, который может быть использован для съёмки и в дополненной реальности. Помимо этого, он также обеспечивает еще одну полезную функцию: возможность мгновенно измерять рост человека с помощью приложения «Рулетка».По словам Apple, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max позволяют измерить рост человека от пола до макушки, прически или головного убора. (Можно даже измерить высоту человека, сидящего в кресле.) Вот как это работает:Снимок с измеренным ростом можно найти в разделе «Фото» или «Файлы» на iPhone и в любой момент поделиться им. Новая функция доступна только на устройствах с датчиком LiDAR, включая модели iPad Pro 2020 года и грядущий iPhone 12 Pro Max, старт продаж которого намечен на ноябрь.