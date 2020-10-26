





Apple на своём YouTube-канале опубликовала новое видео под названием Experiments V: Dark Universe, которое было снято iPhone 12 Pro. По словам компании, двухминутное видео доводит до предела новые возможности камеры, включая поддержку Dolby Vision и съёмку при слабом освещении.Новый ролик также сопровождается закулисным взглядом на то, как снималось видео Dark Universe.Напомним, Apple на мероприятии «Новости скорости» представила четыре модели из серии iPhone 12, который получили процессоры A14 Bionic, покрытие Ceramic Shield, дисплей Super Retina XDR, 5G и возможность записи видео Dolby Vision с частотой до 60 кадров в секунду. Новые смартфоны совместимы с устройствами и аксессуарами MagSafe — это новая экосистема аксессуаров для мощной беспроводной зарядки, которые легко и быстро примагничиваются к iPhone.